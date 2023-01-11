شابيلا.. مسئول صومالى: الجماعات الإرهابية تعيق وصول المساعدات للنازحين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 يناير 2023 08:30 مساءً - قال عبد الرحمن عبد الشكور المبعوث الخاص للشئون الإنسانية والجفاف بالصومال، إن الجماعات الإرهابية في الصومال تشكل خطرا كبيرا على المجتمع الصومالى، حيث تعيق وصول المساعدات للنازحين.

وأضاف المبعوث الخاص للشئون الإنسانية والجفاف بالصومال، خلال الفيلم الوثائقى شابيلا، المعروض على قناة القاهرة الإخبارية، أن المشكلة الكبيرة في الصومال تتمثل فى الإرهاب والتحدى الكبير أن هناك صعوبة بإرسال المساعدات وإرسالها للمحتاجين.

فيلم شابيلا يرصد من الصومال رحلة النازحين الصوماليين، الفارين من جحيم الجفاف والإرهاب إلى معسكرات القبور في مقديشو، والفيلم سيناريو وإخراج الدكتور محمد سعيد محفوظ، وإنتاج القاهرة الإخبارية والشركة المتحدة للإنتاج الإعلامي.

وأقيم العرض الخاص لفيلم "شابيلا" الثلاثاء بمشاركة عدد من الإعلاميين والصحفيين وحضر العرض الخاص المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس قطاع الأخبار في الشركة المتحدة، وعدد من الإعلاميين ورؤساء التحرير، منهم أكرم القصاص ودينا عبد العليم و وائل السمري، وخالد مرسى وأحمد نديم و محمد سعيد محفوظ، و جمال الكشكي وأشرف العشري وعزت إبراهيم وعدد آخر من طاقم القناة وفريق العمل في الفيلم الوثائقي.

وقال الإعلامي والدكتور محمد سعيد محفوظ مخرج وكاتب سيناريو فيلم شابيلا، إن الفيلم الوثائقي يكشف ماذا فعل الجفاف في الصومال، والبلد تتعرض لموجه جفاف نتيجة لغياب الأمطار لمدة 5 مواسم متتالية.. وعدد كبير من السكان بدأ ينزح تجاه العاصمة وعمل مخيمات على حدود العاصمة.. ويعيشوا مأساة إنسانية وصورنها ونبحث ارتباطها بملف الإرهاب الذي بدا يستغل من قبل الجماعات المتطرفة".

وأعلن الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع أخبار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال ندوة العرض الخاص أنه سيتم إطلاق خدمات استديوهات الواقع الافتراضي، التي تعد نقلة في شكل صناعة الأخبار المحلية والعالمية، ولأول مرة على الشاشات المصرية، وستبدأ خدمات الواقع الافتراضي على شاشات قنوات extra news وextra live اعتباراً من شهر مارس المقبل.

ولفت إلى أن الشركة المتحدة للخدمات تقدم كل الدعم من أجل تطوير المحتوى البرامجي والإخباري، لكي يكون لمصر صوت إقليمي ودولي مؤثر، وذلك بعدما جرى تأسيس العديد من المكاتب التابعة لقطاع أخبار الشركة المتحدة في العاصمة الأمريكية واشنطن وفي نيويورك، ومكاتب القطاع في العاصمة البريطانية لندن وفي دبي، ومع العلم أن قناة «القاهرة الإخبارية» لديها حاليًا 22 مراسلًا في مختلف دول العالم، إلى جانب تأسيس مكاتب في محافظات؛ أسوان والإسكندرية والغربية، بالإضافة إلى مكاتب شمال الصعيد، مشيرًا إلى أن ما تم إنجازه حتى الآن لا يمثل سوى 40% فقط من قدرات قطاع أخبار الشركة المتحدة.