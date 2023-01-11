الخارجية تتابع حالة المصريين المصابين بحادث سفينة بضائع على السواحل التركية

وأضاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - فى بيان صحفى- أن الجهود تتركز حاليًا على قيام أعضاء القنصلية العامة فى إسطنبول بزيارة المصابين فى المستشفيات التى يتلقون العلاج بها للاطمئنان عليهم لحين تماثلهم للشفاء وعودتهم إلى أرض الوطن بسلام، حيث كشفت التقارير الطبية الأخيرة عن تحسن مستمر فى الحالة الصحية للمصابين، مع أهمية استمرار تلقيهم الرعاية الطبية لبعض الوقت قبل عودتهم إلى أرض الوطن.
وفى سياق متصل، أوضح السفير أبو زيد، أن السفارة المصرية فى أنقرة ما تزال تواصل جهودها مع الجهات التركية المعنية للوقوف على حيثيات وقوع الحادث والحصول على نتائج التحقيقات فى هذا الصدد، كما تبذل السفارة جهودها الهادفة إلى تقديم المساعدة القانونية للمصابين لضمان حصولهم على المستحقات والتعويضات المالية اللازمة.
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