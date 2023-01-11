صحة الدقهلية: اختيار 18 منشأة طبية للعمل على مدار 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - قال وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور شريف مكين إنه تم اختيار 18 منشأة صحية للعمل على مدار 24 ساعة مع عمل عيادات تخصصية مميزة مسائية أطفال وباطنة ونساء وجلدية، وذلك فى إطار المرحلة الأولى لتطوير منشآت الرعاية الأساسية بالمنشآت الصحية.





وأوضح مكين -فى بيان اليوم الأربعاء - أنه جارٍ اعتماد المنشآت من خلال فريق الوزارة والرعاية الأساسية بالمديرية، مشيرا إلى أنه تم اعتماد حتى الآن منشآت "البرامون - الحصص - دموه الصالحات - منية سمنود - ميت غريطة"، لافتًا إلى أنه سيتم إلحاق باقى المنشآت تباعًا بالمرحلة المقبلة. ولفت إلى أن ذلك يأتى فى إطار تكليفات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة بالتوسع التدريجى فى تقديم كافة الخدمات الصحية للمواطنين وتعليمات المحافظ أيمن مختار بشأن خدمة الطوارىء والعيادات التخصصية بمنشآت الرعاية الأولية.

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