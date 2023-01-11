تموين المنيا: افتتاح معارض "أهلا رمضان" بـ9 مراكز و50 سيارة سلع غذائية متنقلة بالقرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 يناير 2023 07:28 مساءً - قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا: "نتواجد على أرض الواقع لفتح معارض "أهلا رمضان" كى يشعر المواطن بتوافر السلع التموينية والأساسية والاستراتيجية"، مشيرا إلى أنه تم افتتاح معرض أهلا رمضان فى كل وحدة محلية من الوحدات التسع بالمحافظة، بالإضافة إلى أنه سيكون فى الـ 9 مجالس قروية معارض "أهلا رمضان".

وأضاف محمود يوسف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة "dmc"، أن هناك أيضا سيارات متنقلة تجوب القرى والنجوع بالسلع، لافتا إلى أن المنيا بها 61 مجلس قروى سيكون بهم معارض بالإضافة إلى السيارات المتنقلة تفوق 50 سيارة.

تابع محمود يوسف، أن نسبة التخفيض تصل من 25% إلى 30% وتتوفر جميع السلع التى يحتاجها المواطن، ولدينا وفرة ونضخ جميع السلع، موضحا أن المحافظ أمر رؤساء القرى بتوفر غرفة أو 2 فى كل قرية لإقامة معرض.

وافتتحت وزارة التموين والتجارة الداخلية 5 معارض أهلا رمضان في محافظة المنيا بمراكز "العدوة ـ سمالوط ـ ملوي ـ دير مواس ـ مغاغة"، حتى الآن على أن يتم افتتاح المعرض الرئيسي بمدينة المنيا بعد غد الخميس تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين بالتوسع فى إنشاء المعارض لإتاحة السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.

وقال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بمحافظة المنيا، إنه من المستهدف إقامة 9 معارض أهلا رمضان في الوحدات المحلية بأنحاء المحافظة، لافتاً إلى مشاركة 3 سلاسل تجارية كبري بمعارض أهلا رمضان بالمحافظة عبر 6 أفرع تابعة لهم من خلال إقامة أماكن مخصصة داخل كل فرع وأن مديرية التموين قامت بتقديم تسهيلات للتجار المشاركين في معارض أهلا رمضان تضمنت عدم تحصيل أى مبالغ مالية منهم نظير عرض منتجاتهم بالمعرض بشرط تقديم تخفيضات حقيقية من 20 إلي 30% عن مثيلاتها في السوق المحلية للمواطنين، وأن تلك التسهيلات تتضمن توفير مساحة وخدمة كهرباء لكل تاجر مجانًا، فضلا عن ثلاجات لحفظ اللحوم والخضروات، وكذلك إطلاق سيارات متنقلة تجوب القري والنجوع لتقديم الخدمات المقدمة في المعارض المقامة للمواطنين الذين لا يستطيعون الذهاب إليها، وتوفير السلع للمواطنين ومنع وجود أي عجز في توفير احتياجاتهم من السلع الغذائية.