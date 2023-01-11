وزير التعليم يبحث آليات تطوير المناهج للطلاب ذوى الإعاقة البصرية

وبحسب بيان صحفى، اليوم الأربعاء، أكد الدكتور رضا حجازى، أن القيادة السياسية لديها اهتمام كبير بتوفير كافة سبل الدعم لذوى الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعليم وتهيئة الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية بصفة خاصة وذوى الاحتياجات الخاصة بصفة عامة، وذلك لتسهيل حياتهم ومشاركتهم ودمجهم فى المجتمع.
وأشار الدكتور رضا حجازى إلى أهمية تطوير المحتوى الدراسى لمادتى العلوم والرياضيات لذوى الإعاقة البصرية الذى يشتمل على بعض الأنشطة التعليمية والمعالجات التى لا تتناسب مع إعاقاتهم، مشددا على أهمية تطوير مناهج المادتين لتعتمد على الإدراك السمعى بدلا من الإدراك البصرى بهدف تلقى المفاهيم التى تمكنهم من ممارسة التعلم بسلاسة ويسر.
ووجه الدكتور الوزير بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج وعضوية أخصائى المناهج، ومشاركة مديرى عموم تنمية مادتى العلوم والرياضيات، وإشراف مدير عام التربية الخاصة، وذلك لتطوير ومعالجة الأنشطة الخاصة بمناهج مدارس ذوى الإعاقة البصرية للصفوف الدراسية "الرابع والخامس والسادس" الابتدائى، ومناهج المرحلة الإعدادية والصف الأول الثانوى، مشددا على أهمية أن تكون المعالجة منهجية وفق المعايير الخاصة بهم.
جاء ذلك بحضور الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة سحر الألفى مدير عام التربية الخاصة، والدكتورة عزيزة رجب مدير عام تنمية مادة العلوم، والأستاذة منال عزقول القائم بأعمال مدير عام تنمية مادة الرياضيات
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