القاهرة الإخبارية.. منسق برنامج الأمم المتحدة الإنمائى يؤكد دعم مصر

جدة - نرمين السيد - وأشار فى حواره مع "القاهرة الإخبارية" إلى أن موافقة المجلس التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى على أحدث وثيقة للبرنامج فى مصر للفترة 2023-2027، يعطى نظرة مستقبلية على دورة البرنامج الجارية والدورات الممتدة.

وجاء نص الحوار:

** ما دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر؟

يعمل البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة من خلال شبكة واسعة من الخبراء والشركاء فى 170 دولة، لمكافحة إنهاء الفقر وعدم المساواة وتغير المناخ، ونساعد الدول على بناء حلول متكاملة ودائمة للمواطنين.

لأكثر من 50 عامًا حتى الآن، دعمنا الحكومة المصرية فى مساراتها التنموية، وفى إطار البرنامج الحالى، نركز على ثلاثة مجالات رئيسية: النمو الشامل والابتكار، تغير المناخ والبيئة؛ الإدماج الاجتماعى والتنمية المحلية، أولوياتنا الرئيسية هى خلق فرص العمل ومعالجة التفاوتات، ونحن فخورون بموافقة المجلس التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى على أحدث وثيقة للبرنامج فى مصر لدينا للفترة 2023-2027، مما يعطى نظرة مستقبلية على دورة البرنامج الجارية والدورات الممتدة، يتم ذلك من خلال خطة عمل تتمحور حول تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وخضراء وإدارة فعالة للموارد الطبيعية.

قدمت الحكومة المصرية دعمًا كبيرًا، بصفتها شريكنا الاستراتيجى، فى دفع أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 إلى الأمام، لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر 45 مشروعًا قيد التنفيذ فى 27 محافظة بتكلفة 294 مليون دولار بين 2018 و2021.

** عَلاَمَ يركز البرنامج؟

ركزنا فى الفترة الماضية على تغير المناخ ودعمنا فريق رئاسة COP27 فى تقديم المؤتمر الدولى، وكذلك دعم شرم الشيخ فى تحولها الأخضر الطموح، كان التركيز الكبير فى عملنا على تحضير شرم الشيخ لتكون المدينة المضيفة لمؤتمر COP27.

كما دعمنا شرم الشيخ فى هدفها الطموح بأن تصبح المحرك الرئيسى لانتقال الطاقة فى مصر، من خلال المساعدة فى تقليل انبعاثات الكربون والتعزيز السريع للأنظمة الكهروضوئية فى الفنادق ومركز المؤتمرات والمطار.

وأدى مشروعنا "مصر للطاقة الكهروضوئية" على مدى عدة سنوات من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ووزارة التجارة والصناعة ومركز تحديث الصناعة ووزارة الكهرباء ومرفق البيئة العالمية إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى.

بين عامى 2018 و2022، تم إنشاء 50 مشروعًا، ونفذت شركة مصر الكهروضوئية بنجاح 132 محطة لأنظمة الطاقة الشمسية فى 16 محافظة، بقدرة إجمالية قدرها 11 ميجاوات فى الساعة، وتوفير إجمالى للكهرباء يبلغ 17.6 جيجاوات ساعة / سنويًا.

كانت مصر من أوائل الدول فى العالم التى انضمت إلى برنامج المنح الصغيرة، وهو البرنامج الذى يجسد جوهر التنمية المستدامة ومبدأ "التفكير عالميًا والعمل محليًا"، من خلال توفير الدعم المالى والتقنى للمشروعات التى تدعم حماية البيئة مع تحسين حياة الناس وسبل عيشهم فى نفس الوقت، ومنذ عام 1994 نفذنا 355 مشروعًا صغيرًا تقدر قيمتها بنحو تسعة ملايين دولار.

اعتبر برنامج المنح الصغيرة فى مصر أحد أكثر البرامج نجاحًا على مستوى العالم، ويسعدنى جدًا أن أكون قادرًا على القول إن برنامج المنح الصغيرة ساهم بشكل كبير فى زيادة الوعى بين المجتمعات المحلية حول القضايا البيئية العالمية.

** ماذا عن دور القطاع الخاص ببرامج التنمية فى مصر؟

القطاع الخاص شريك رئيسى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، نعمل بشكل وثيق مع القطاع الخاص فى مصر لإيجاد حلول لتحديات التنمية، الاستفادة من حلول التمويل والشراكات المبتكرة لتعبئة رأس المال الخاص لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتيسير المناقشات بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدنى حول موضوع إنمائى محدد أو قطاع صناعى، وتعبئة الموارد المالية والعينية من أجل حلول التنمية المستدامة.

نحتاج 120 تريليون دولار فى الثلاثين عامًا المقبلة لتحقيق صافى صفر من الانبعاثات، و80٪ منها يجب أن يأتى من القطاع الخاص، فهناك العديد من الدعوات للاقتصادات الناشئة والبلدان النامية وخاصة فى إفريقيا لأداء عملية تحول الطاقة الخاصة بهم، ومع ذلك فإن الاستثمارات لا تتدفق بالتساوى. على سبيل المثال، من أصل 2.8 تريليون دولار أمريكى تم استثمارها فى مصادر الطاقة المتجددة على مستوى العالم بين عامى 2000 و2020، ذهب 2٪ فقط إلى إفريقيا.

** كيف غيرت جائحة كورونا خطة العمل فى البرنامج؟

أدى كوفيد-19 إلى تفاقم أوجه عدم المساواة القائمة وخلق حالات جديدة، مما أصاب بشدة الأشخاص الأكثر ضعفًا واستجابةً للوباء، وعملنا على قيادة حوارات السياسة الدولية حول قضايا مهمة بعد كوفيد-19، مثل مستقبل استخدام البيانات الضخمة فى صنع السياسات القائمة على الأدلة، ومستقبل المهارات فى العصر الرقمى ودور التقنية والمهنية التعليم "TVET".

كما دعمنا توفير المعدات الصحية كمدخل أساسى لاستجابة الحكومة لـ COVID-19، وأيضًا وزارة التضامن الاجتماعى من خلال الاستفادة من الشبكات الواسعة لبرنامج"Waai" للدعوة إلى السلوك الصحيح فى مواجهة جائحة COVID-19 فى المجتمعات الأكثر حرمانًا.

ولدعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التعافى بشكل أسرع وأقوى من الوباء، عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى على بناء قدرات المستفيدين من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال مواد التعلم الإلكترونى، مما يضمن الانتقال الفعال لمنتجاتهم وخدماتهم عبر الإنترنت.

كما أجرى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أيضًا أكبر مسح وطنى حول تأثير COVID 19 على المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتم إرسال تحليل البيانات والتوصيات إلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإبلاغ عملية صنع سياسات ما بعد كوفيد - 19 القائمة على الأدلة للتخفيف من تأثير الوباء على الأكثر ضعفًا.

** ما أهم المبادرات التى يعمل عليها البرنامج لدعم الشباب المصرى؟

الشباب هم عوامل التغيير الحاسمة وقادة الغد، وتتمثل إحدى الطرق الرئيسية لإشراك الشباب فى ضمان حصولهم على مقعد على الطاولة للمشاركة فى قرارات صنع السياسات كشركاء متساوين، والتعبير بنشاط عن مخاوفهم ومشاركة أفكارهم وحلولهم لبناء مستقبل أكثر شمولًا واستدامة لهذه المنطقة بأكملها.

ومن أهم الأمثلة لدعم الشباب فى مصر مبادرة "سفراء أهداف التنمية المستدامة"، والتى ساعدت طلاب الجامعات على القيام بدور نشط فى زيادة الوعى بين أقرانهم حول أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين والشمول المالى.

وكذلك برنامج "هى من أجل غد رقمى"، والذى أدى إلى زيادة الوعى الرقمى والمالى بين موظفات الحكومة المصرية، بالإضافة إلى زيادة وعيهن بأهداف التنمية المستدامة وكيف يمكن أن يساهمن فى تحقيق هذه الأهداف.

وفى شراكة مع إحدى الجامعات الكبرى فى مصر لتعزيز مشاركة الشباب والحوار حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة فى مصر، نظمنا أكبر سباق لتغير المناخ مع أكثر من 8000 مشارك واختتمنا نموذج محاكاة COP 27 الدولى الذى تم تنظيمه تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمود محيى الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية، ومهدت المحاكاة الطريق لدور الشباب فى العمل المناخى.

كما شارك نحو 170 مشاركًا من 52 دولة و120 جامعة مصرية ودولية وتم تدريبهم من قبل باحثين وممارسين متميزين حول موضوعاتCOP27 من خلال برنامج محاكاة بناء القدرات، شارك الشباب بنشاط فى جلسات التفاوض، والجلسات الفنية، والمعارض والأجنحة.

** كيف يدعم البرنامج المرأة المصرية وخاصة فى الصعيد؟

المرأة هى العمود الفقرى للمجتمعات والاقتصادات، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، ندعم تنفيذ مكون الحماية الاجتماعية للمرأة فى برنامج "تكافل وكرامة" للتحويلات النقدية، والذى من المتوقع أن يزيد من وصول الفئات الضعيفة وتنفيذ قضايا النوع الاجتماعى والحماية الاجتماعية.

وفى عام 2021، دعمنا التوظيف وريادة الأعمال للفئات الأكثر ضعفًا فى جميع المحافظات من خلال توفير 97660 فرصة عمل للنساء، 4037 منها للنساء من صعيد مصر.

نحن نعمل أيضًا مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتعميم مبادئ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة عبر سياسات وبرامج الجهاز.