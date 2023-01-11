وأضاف محمود يوسف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" على قناة "dmc"، أن هناك أيضا سيارات متنقلة تجوب القرى والنجوع بالسلع، لافتا إلى أن المنيا بها 61 مجلس قروى سيكون بهم معارض بالإضافة إلى السيارات المتنقلة تفوق 50 سيارة.
تابع محمود يوسف، أن نسبة التخفيض تصل من 25% إلى 30% وتتوفر جميع السلع التى يحتاجها المواطن، ولدينا وفرة ونضخ جميع السلع، موضحا أن المحافظ أمر رؤساء القرى بتوفر غرفة أو 2 فى كل قرية لإقامة معرض.
وافتتحت وزارة التموين والتجارة الداخلية 5 معارض أهلا رمضان فى محافظة المنيا بمراكز "العدوة ـ سمالوط ـ ملوى ـ دير مواس ـ مغاغة"، حتى الآن على أن يتم افتتاح المعرض الرئيسى بمدينة المنيا بعد غد الخميس، تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين بالتوسع فى إنشاء المعارض لإتاحة السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.
وقال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بمحافظة المنيا، إنه من المستهدف إقامة 9 معارض أهلا رمضان فى الوحدات المحلية بأنحاء المحافظة، لافتا إلى مشاركة 3 سلاسل تجارية كبرى بمعارض أهلا رمضان بالمحافظة عبر 6 أفرع تابعة لهم من خلال إقامة أماكن مخصصة داخل كل فرع وأن مديرية التموين قامت بتقديم تسهيلات للتجار المشاركين فى معارض أهلا رمضان تضمنت عدم تحصيل أى مبالغ مالية منهم نظير عرض منتجاتهم بالمعرض بشرط تقديم تخفيضات حقيقية من 20 إلى 30% عن مثيلاتها فى السوق المحلية للمواطنين، وأن تلك التسهيلات تتضمن توفير مساحة وخدمة كهرباء لكل تاجر مجانا، فضلا عن ثلاجات لحفظ اللحوم والخضروات، وكذلك إطلاق سيارات متنقلة تجوب القرى والنجوع لتقديم الخدمات المقدمة فى المعارض المقامة للمواطنين الذين لا يستطيعون الذهاب إليها، وتوفير السلع للمواطنين ومنع وجود أى عجز فى توفير احتياجاتهم من السلع الغذائية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تموين المنيا: افتتاح معارض أهلا رمضان بـ9 مراكز و50 سيارة سلع غذائية متنقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.