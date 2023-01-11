الزراعة تعلن الإفراج عن 150 ألف طن أعلاف من الذرة والصويا

جدة - نرمين السيد - فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الانتاج، أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن الإفراج عن 150 ألف طن من مستلزمات الأعلاف خلال الأسبوع الأول من يناير الجارى، وذلك من الذرة وفول الصويا بحوالى 72 مليون دولار.





وأضاف القصير، أن الإفراج شمل 113 ألف طن من الذرة بحوالى 41 مليون دولار وحوالى 37 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالى 28 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالى 3 ملايين دولار.

وتابع: "بذلك يكون إجمالى ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 حتى 10 يناير، 1.864 مليون طن، منهم 1.296 مليون طن ذرة، و568 ألف طن فول صويا، وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالى مبلغ 928 مليون دولار".

وأضاف القصير، أن الإفراج مستمر بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى من خلال القطاع المصرفى مناشدا المستوردين وأصحاب مصانع الاعلاف بتحمل مسؤوليتهم فى ظل هذه الظروف التى يمر بها الوطن وعدم بيع مستلزمات الأعلاف فى السوق السوداء.

وأكد أن الدولة تتعامل مع ذلك بمنتهى الحزم من خلال الحملات التفتيشية المستمرة على مخازن الأعلاف والمستوردين وانه سوف يتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة حيال المخالفين بما فى ذلك الشطب من سجلات المستوردين.

وفى سياق متصل، تواصل اللجان المشكلة من وزارات الزراعة والتموين والداخلية والجهات الرقابية حملات التفتيشية على مخازن ومصانع الأعلاف والمستوردين للتأكد من عدم بيع مستلزمات الأعلاف فى السوق السوداء.