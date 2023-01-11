القومى للمرأة يتقدم بشكوى ضد برنامج ياسمين عز للأعلى للإعلام

جدة - نرمين السيد - يعلن المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه، ولجانه الدائمة وأمانته العامة وفروعه بالمحافظات، رفضه وعميق استياءه من المحتوى المسىء الذى يقدم من خلال برنامج "كلام الناس" المذاع على قناة MBC مصر للمذيعة ياسمين عز، والذى يمثل إهانة وتحقيرًا وتقليلًا من شأن المرأة المصرية، ويضر بها، كما يعد محتوى موجه لتغييب الوعى المجتمعى بما يتم إنجازه على أرض الواقع من جهود حثيثة لتمكين المرأة المصرية.





وتقدم المجلس القومى للمرأة، صباح اليوم الأربعاء، بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد البرنامج، حيث تلقى المجلس العديد من الشكاوى من نساء مصر عبر منصات التواصل الاجتماعى يعبرن عن رفضهن لهذا المحتوى المسىء ويطالبن بوقفه.

ويؤكد المجلس رفضه القاطع لأى محتوى من شأنه تحقير وإهانة المرأة المصرية، حيث أن المحتوى الذى يقدمه البرنامج عن المرأة المصرية مهين ورجعى، ويتضمن خطاب تحريضى لممارسة العنف ضد المرأة المصرية، وتطبيع إهانة وضرب الأزواج للزوجات، وأنه على النساء تقبل العنف والإهانة، كما يتضمن محتوى البرنامج أيضًا السخرية والتنمر على حال الأسرة المصرية، مما يؤدى إلى تدمير البنية الاجتماعية وخلق نزاعات داخل الأسرة، دون اعتبار لأحكام الدستور المصرى الذى تضمن أكثر من 20 مادة تنظم موضوعات المواطنة والمساواة وتجريم العنف والتمييز واحترام المرأة وصون كرامتها.

ويشدد المجلس على أن الحضارة المصرية العظيمة كانت ترسم النساء على المعابد كرمز للقوة والحياة والنماء، وكانت المرأة المصرية هى الملكة التى تحكم والمقاتلة فى الحروب، وهى الآن تتقلد أعلى المناصب القيادية وتتطلع نحو المزيد.

ويوضح المجلس أن ذلك البرنامج ومحتواه لا يليق بمؤسسة إعلامية مرموقة تقدم محتوى إعلامى هادف التى تحظى بمكانة كبيرة لدى الجمهور المصرى، حيث يخالف هذا المحتوى ميثاق الشرف الإعلامى الذى يستوجب رفع مستوى مناقشة القضايا الاجتماعية والأسرية إلى مستوى يرقى إلى دور المرأة كشريك أساسى تسهم فى بناء الأسرة جنبًا إلى جنب مع الرجل الذى يحترمها ويقدر دورها، علاوة على أن الكود الإعلامى للمرأة ينص على تقديم المرأة كنموذج واعى ومثقف وملتزم، ويؤكد المجلس أيضًا خطورة تأثير الرسائل غير المنضبطة التى تسهم بشكل كبير فى تقليل احترام المرأة وبالتالى تزايد معدلات العنف ضدها.

ويهيب المجلس القومى للمرأة بالقائمين على القناة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه وقف هذا المحتوى الرجعى.

وفى الختام يؤكد المجلس القومى للمرأة أنه لن يتهاون فى اى حق من حقوق المرأة المصرية، ولن يقبل المساس بها أو الانتقاص منها بأى شكل من الأشكال.