بـ1.5 مليار دولار.. تفاصيل الإفراج عن البضائع بالموانئ (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفوجراف التالى تفاصيل الإفراج عن البضائع بالموانئ:

وفصل التقرير مجمل البضائع المفرج، موضحا أن قيمة البضائع المفرج عنها للأغراض الصناعية وصلت إلى أكثر من 613 مليون دولار، متضمنة ما هو سلع غذائية، ومستلزمات صناعية أولية، أو مصنعة، وغير ذلك من قطع الغيار، والأجزاء اللازمة لهذا القطاع المهم.

ونوه التقرير إلى أنه وفقا لنظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، وصلت قيمة البضائع المفرج عنها خلال الفترة من 1 إلى 10 يناير الجارى، من سلعة الذرة إلى أكثر من 40.7 مليون دولار، فيما سجلت قيمة المفرج عنه من فول الصويا نحو 28 مليون دولار، خلال هذه الفترة، كما سجلت الكيماويات الخاصة بالأدوية 56 مليون دولار.