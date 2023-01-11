الجزيرى وشلبى يقودان هجوم الزمالك أمام الاتحاد السكندرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 يناير 2023 06:30 مساءً - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها في السابعة مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويضم التشكيل كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومحمد طارق و مصطفى الزناري ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبد الله "نيمار" وسيف جعفر ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا .