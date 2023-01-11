"القاهرة الإخبارية" تعرض الفيلم الوثائقي "شابيلا" السابعة مساء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 يناير 2023 06:30 مساءً - يعرض الفيلم الوثائقي "شابيلا" على قناة القاهرة الإخبارية مساء اليوم الأربعاء في تمام السابعة مساء، ويرصد من الصومال رحلة النازحين الصوماليين. الفارين من جحيم الجفاف والإرهاب إلى معسكرات القبور في مقديشو.

وأقيم العرض الخاص لفيلم "شابيلا" أمس الثلاثاء بمشاركة عدد من الإعلاميين والصحفيين، وقال الإعلامي أحمد الطاهري رئيس قطاع الأخبار في الشركة المتحدة: "الفيلم الوثائقي شابيلا إنتاج وثائقي ضخم مصور بأحدث الكاميرات العالمية.. ونوجه الشكر للشركة المتحدة لما تقدمه فى الدعم الدائم.. ونحن ننفذ توجيهات الشركة المتحدة.. وكان فيه تجهيز كبير جدا للفيلم الوثائقى.

وأضاف الطاهرى خلال تقرير مصور لبرنامج "من مصر" على قناة سي بي سي: "لماذا تم اختيار الصومال؟.. لأن الصومال نقطة الانطلاق للأفلام الوثائقية لانها تتمتع باستراتيجية واضحة ومهمة للعالم العربي ومصر بشكل مباشر لما تعانيه من مشاكل كبري.

وقال الإعلامى والدكتور محمد سعيد محفوظ مخرج وكاتب سيناريو فيلم شابيلا، إن الفيلم الوثائقي يكشف ماذا فعل الجفاف فى الصومال، والبلد تتعرض لموجه جفاف نتيجة لغياب الأمطار لمدة 5 مواسم متتالية.. وعدد كبير من السكان بدأ ينزح تجاه العاصمة وعمل مخيمات على حدود العاصمة.. ويعيشوا مأساة إنسانية وصورنها ونبحث ارتباطها بملف الإرهاب الذى بدا يستغل من قبل الجماعات المتطرفة".

وانطلق مساء أمس، العرض الخاص للفيلم الوثائقي "شابيلا"، بحضور نخبة من الصحفيين والإعلاميين، على أن يعرض اليوم الأربعاء على قناة القاهرة الإخبارية.

وحضر العرض الخاص المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والكاتب الصحفي أحمد الطاهرى رئيس قطاع الأخبار في الشركة المتحدة، والكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع، والكاتبة الصحفية دينا عبد العليم نائب رئيس تحرير اليوم السابع، والكاتب الصحفي وائل السمري، رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع، وخالد مرسى رئيس قناة اون، وأحمد نديم المدير التنفيذي لقناة "cbc"، والإعلامي محمد سعيد محفوظ، والكاتب الصحفي جمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العربى، وأشرف العشرى مدير تحرير الأهرام، عزت إبراهيم رئيس تحرير الاهرام ويكلى.

