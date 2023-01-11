الزراعة: إعطاء 6.6 مليون جرعة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 يناير 2023 06:29 مساءً - قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين، فقد تم إعطاء 6.6 مليون جرعة للمواشي للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية خلال الحملة القومية الثالثة.

وأكدت الوزارة، خلال بيان لها منذ قليل، أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تلقى تقريرا من الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال الحملة القومية الثالثة والتي بدأت 19 نوفمبر 2022 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

مبادرة حياة كريمة

وأوضح التقرير أنه تم تحصين حوالي 3 ملايين و456 ألفًا و188 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية منذ بداية الحملة وحتى نهايتها في 5 يناير الجاري.

كما تم تحصين حوالي 3 ملايين و174 ألف و118 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال منذ بداية الحملة وحتى نهايتها أيضا.

كما أوضح التقرير أيضا أنه تم تنفيذ 97 لجنة متابعة ميدانية بواسطة الهيئة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الصحية البيطرية في أعمال التحصين، كما تم أيضا عقد 9391 ندوة إرشادية لتوعية المواطنين بأهمية التحصين، بالإضافة إلى ترقيم وتسجيل 134 ألفًا و363 رأسًا.