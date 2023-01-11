تشمل أعمال تشجير ودهانات ورفع إشغالات من الشوارع.. انطلاق مبادرة "العريش نظيفة" بمشاركة شعبية (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 يناير 2023 05:26 مساءً - انطلقت في مدينة العريش عاصمة شمال سيناء مبادرة : " العريش نظيفة " ، والتى تعتبر مبادرة شعبية لنظافة مدينة العريش ، وتتم بالتنسيق مع مجلس مدينة العريش وبعض رجال الأعمال وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى .

وأكد محمد حسن درغام ،منسق المبادرة ، أنه سيتم تنفيذها بالعريش اعتبارا من يوم السبت القادم وتستمر حتى نهاية شهر يناير الجارى .. مشيرا الى التنسيق مع عدد من رجال الأعمال في باقى مراكز ومدن المحافظة لتنفيذ المبادرة وتعميمها في باقى مدن المحافظة .

وأضاف " درغام " أن المبادرة يشارك فيها جميع أهالى العريش العاصمة بكل أطيافها ورجال أعمالها ومجتمعها المدنى .. مشيرا الى أن المبادرة تشمل : نظافة وتشجير ودهان أرصفة وأعمدة انارة وتزيين الشوارع واعادة الشيء لأصله مما حدث في فترات سابقة ، وقد سبق المبادرة عدة خطوات من اجتماعات وتنسيقات لاعادة الحياة الطبيعية لسيناء ، وسيكون للشباب الدور الرئيسى فيها ،سواء بالمشاركة أو جنى ثمارها .

وأشار الاذاعى عادل رستم، المنسق الاعلامى للمبادرة أنه سيتم توفير آلات ومعدات التنفيذ عن طريق رجل الأعمال ومجلس مدينة العريش وبالتعاون والتنسيق في التنفيذ مع مراكز الشباب ومنظمات المجتمع المدنى .

ولفت الى توفير كافة المساعدات للمشاركين في المبادرة من سيارات ومعدات وملابس وأدوات ، وسيتم اجراء مسابقة بين أحياء ومناطق العريش لاختيار الأكثر نظافة منها وتكريمها الى جانب تكريم المشاركين في المبادرة .

و أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على أن أهم ما شجع على تنفيذ المبادرة أن الأوضاع أصبحت طبيعية في المحافظة وخاصة العريش العاصمة ، وذلك بفضل الجهود المتوالية التى تبذلها القوات المسلحة والشرطة وجميع أجهزة الدولة من أجل تيسير الأمور وتسيير سبل الحياة للمواطنين .

وقال محافظ شمال سيناء أنه يتم حالياً رفع كفاءة وتطوير جميع الطرق الداخلية ، وأن توجيهات رئيس الجمهورية كانت سباقه الى التمهيد لمثل هذه المبادرة بقراره الجرىء بازالة كافة المتاريس وأكوام الرمال من الطرق والشوارع واعادة تشغيلها .

وأضاف المحافظ أن الانفراجات التى تمت ومهدت للمبادرة بدأت بالتدريج ، ولم يأت ذلك من فراغ ، وانما جاء بناء على دراسات أمنية وجهود متتالية للقوات المسلحة والشرطة وكافة الجهاز التنفيذى ، مشيرا الى أن هناك انفراجات أخرى تمس الحياة الإجتماعية للمواطنين .. حيث يجد المواطن كل يوم انجاز جديد غير مسبوق ، ويشعر بجهود قواتنا من أجل تحقيق الأمن والأمان وتيسير سبل الحياة أمامه .

وأضاف أسامة أحمد عفش ، رئيس مركز ومدينة العريش أنه تم وضع كافة امكانات مجلس المدينة من سيارات ومعدات وأدوات فى خدمة المبادرة ودعمها ، وسيتم التعاون مع الجميع فى تنفيذها ولخدمة المواطنين .