التضامن تشارك بالدورة التدريبية الدولية للجايكا

جدة - نرمين السيد - شاركت وزارة التضامن الاجتماعى فى الدورة التدريبية الدولية، التى نظمتها وأشرفت عليها هيئة التعاون الدولى اليابانية - الجايكا بعنوان.. «المشاركة المجتمعية للأشخاص ذوى الإعاقة من خلال نهج شامل قائم على المجتمع».





وشهدت الدورة مشاركة العديد من الدول بها؛ وهى "مصر، الأردن، جنوب إفريقيا، لبنان، إثيوبيا، مالاوى، موزمبيق، سانت لوسيا، إيسواتينى"، وحضور السيد يوتاكا تاكامين رئيس منظمة التمكين للأشخاص ذوى الإعاقة "NPO Empowerment Okinawa"بولاية أوكيناوا اليابانية.

وتهدف هذه الدورة التدريبية إلى مساعدة المنظمات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات الأشخاص ذوى الإعاقة "DPOs" نحو تعزيز مسئولية المشاركة المجتمعية للأشخاص ذوى الإعاقة على وضع خطط استراتيجية، والشروع فى إجراءات جديدة من خلال إتاحة كسب سبل العيش، والعيش المستقل، وبرامج الدعم الأخرى، وذلك بناء على التعلم من تجارب ولاية أوكيناوا باليابان، ودول أخرى فى هذا الشأن.

وتم تصميم هذا البرنامج لحكومات المستوى المركزى والمحلى والمنظمات غير الحكومية ومنظمات الأشخاص ذوى الإعاقة "DPOs" المسؤولة عن الترويج للمشاركة المجتمعية، وسبل عيش الأشخاص ذوى الإعاقة، وبالإضافة إلى ذلك تهدف هذه الدورة التدريبية إلى تعزيز العلاقة بين المسؤولين الحكوميين والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات الأشخاص ذوى الإعاقة؛ لتسهيل أنشطة كل منظمة.

وأكد الدكتور محمد حلمى خلف، مستشار خدمات الإعاقة والحوكمة بوزارة التضامن الاجتماعى، أن هذه الدورة التدريبية توفر للمشاركين فيها فرصة اكتساب المعرفة والمعلومات والمهارات حول تعزيز المشاركة الاجتماعية، وسبل عيش الأشخاص ذوى الإعاقة من خلال دراسات الحالة، وزيارة المجتمعات المحلية، والمناقشة بين الدول المشاركة، واليابان.

وأضاف أن الدورة التدريبية ناقشت عددًا من الموضوعات منها تحليل الأدوار والوظائف ونظام شبكة الوكالات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية، وجمعيات الأشخاص ذوى الإعاقة من خلال دراسات الحالة من قبل "أوكيناوا اليابان"، وتوضيح القضايا ومعالجتها بواسطة المشاركين فى المنظمة عن طريق إلقاء نظرة عامة على الاتجاهات العالمية فى مجال الإعاقة بما فى ذلك إرشادات "CRPD"، و"CBR".

كما تم مناقشة الخطوط العريضة لسياسة الرعاية الاجتماعية والتوظيف وتدابير الدعم فى اليابان، وعرض أنشطة منظمة المعوقين فى "ولاية أوكيناوا- اليابان"، ودورها فى تعزيز المشاركة الاجتماعية، وكذلك تحليل الاستخدام الفعال لموارد المجتمع لتحقيق المشاركة الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة فى اليابان، وشرح التدابير المطبقة فى البلدان المعنية عن طريق فحص الأنشطة الترويجية للمشاركة المجتمعية للأشخاص ذوى الإعاقة من قبل منظماتهم، والمنظمات غير الحكومية والمشروعات المحلية "المحددة نهج تجاه أنواع مختلفة من الإعاقة، التكيف فى أنواع مختلفة من الأعمال".

كما تم عرض نموذج النهج الشامل المستند إلى المجتمع المحلى، نموذج مدينة محلى يربط بين مدينة، ومنظمات غيرحكومية والمشروعات التشغيل والتوظيف، وصياغة مسودة عمل، وخطة فعالة، وبرنامج مشاركة مجتمعية مجدية باستخدام المعرفة والمهارات المكتسبة من خلال البرنامج عن طريق صياغة خطط عمل فعالة، وبرامج المشاركة المجتمعية المجدية للأشخاص ذوى الإعاقة، ومناقشتها بين المشاركين، وتقديم تقرير عن هذا البرنامج إلى المشاركين من المنظمة؛ لتبادل المعلومات المفيدة، بالإضافة إلى مناقشة ومراجعة خطة العمل، وإعادة تنفيذ الأنشطة المخطط لها من قبل المنظمة.