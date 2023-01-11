الكلية البحرية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة الإسكندرية لتنمية القدرات

جدة - نرمين السيد - وقعت الكلية البحرية، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون فى المجالات الأكاديمية والعلمية مع كلية التربية بجامعة الإسكندرية، بحضور الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية والأستاذ الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية.





حيث قام اللواء بحرى أح أشرف محـمد المشرفى مدير الكلية البحرية والأستاذ الدكتور محـمد أنور فراج عميد كلية التربية بجامعة الإسكندرية بتوقيع البروتوكول الذى يهدف إلى تحقيق التعاون فى مجال تنمية القدرات والمهارات التربوية وطرق التدريس الحديثة من خلال تنفيذ عدد من البرامج التدريبية بين الجانبين لتقديم المقررات الدراسية والمحتوى العلمى فى صورة رقمية وبما يتوافق مع منظومة التعليم الرقمى بالكلية البحرية.

وألقى الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية، كلمة أعرب خلالها عن اعتزاز القوات البحرية بالتعاون مع جامعة الإسكندرية فى المجالات العلمية والبحثية المختلفة، وذلك سعياً للارتقاء بمستوى تأهيل ضباط ودارسى الكلية البحرية وتعزيز قدراتهم على الإبداع وتطوير المعرفة وتوظيفها فى حل المشكلات.

وتفقد قائد القوات البحرية يرافقه رئيس جامعة الإسكندرية، مكتبة الكلية البحرية وعدد من المنشآت التعليمية والرياضية، بالإضافة إلى التقاط بعض الصور التذكارية بالقبة السماوية بالكلية البحرية.

حضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولى جامعة الإسكندرية.