انت الان تتابع خبر الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.. بالرقم القومي وبدوسة واحدة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، وتكون للفئات من ذوي الهمم وذلك ليتمكنوا من على التسهيلات والخدمات المقدمة من قبل الحكومة، وأيضا فقد تم الكشف عن الفئات المستحقة للحصول على تلك البطاقة، ليتم الاستفادة من الحصول على سيارة مدعمة وكارت للمواصلات العامة، وأيضا العديد من المميزات الأخرى.كما يحصل أيضا أصحاب الهمم الحاملين للكارت، على سيارة مجهزة بأسعار مخفضة أو تقديم خصومات على وسائل النقل، مع توفير سكن مناسب، ولكن يجب للحصول على تلك المميزات، تقديم صور شخصية عدد 6 مقاس 4*6، وأصل شهادة الميلاد وعدد 3 صور من أصل الشهادة، كما يجب تقديم التقرير الطبي بعد إجراء الكشف، وصورة بطاقة الرقم القومي أيضا.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

يتم الدخول على الرابط التالي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

ومن ثم يتم اختيار خانة الاستعلام عن الطلبات والخاصة بكارت الخدمات المتكاملة.

إدخال الرقم القومي الخاص بالشخص ليتم الاستعلام.

وبعد ذلك يتم الضغط على أيقونة بحث تظهر حالة الطلب.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

يمكن الدخول عبر رابط وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

ومن ثم يتم إدخال الرقم القومي.

ثم الضغط على زر الاستعلام لتظهر النتيجة الخاصة بالكشف الطبي.

الفئات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة