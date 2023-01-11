عدد أيام شهر رمضان 2023.. البحوث الفلكية تعلنه للجميع

رياض - احمد صلاح - أعلن معهد البحوث الفلكية، عن عدد أيام شهر رمضان 2023، وكذلك وعدد الأيام المتبقية على بدء الشهر الكريم وموعده فلكيا في مصر، ويرصد موقع محتوي بلس في هذا التقرير ذلك الموعد، وبالأخص تزامنا مع زيادة البحث عنه خلال الساعات الماضية، لما لهذا الشهر الكريم من فضل عظيم، وجاءت كافة التفاصيل على النحو التالي.
عدد أيام شهر رمضان 2023
حيث إنه بناء على ذلك ستكون عدد أيام الشهر الكريم 29 يوم، طبقا للحسابات الفلكية، ومن المتوقع أن يكون يوم الخميس الموافق 20 أبريل 2023، هو أطول الأيام في عدد ساعات الصيام، وتبلغ 14 ساعة و54 دقيقة،
متى شهر رمضان 2023
كما يولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساء بتوقيت القاهرة المحلي، وذلك يوم الثلاثاء 29 شعبان 1444 هجريا الموافق 21 مارس 2023، وهو يوم الرؤية.
موعد وقفة عيد الفطر 2023
فيما كشف أيضا معهد البحوث الفلكية، إنه سيولد أول هلال لشهر شوال في تمام الساعة 6:14 دقيقة مساء يوم الخميس الموافق 29 من شهر رمضان 1444، والذي يوافق يوم 20 أبريل 2023، ولذلك سيكون أول أيام عيد الفطر 2023، يوم الجمعة الموافق 21 أبريل المقبل، ويستمر لمدة يومين، ويختلف ميعاد العيد من بلد لأخرى، طبقا لرؤية الهلال.عدد أيام شهر
رمضان2023