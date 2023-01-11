انت الان تتابع خبر عدد أيام شهر رمضان 2023.. البحوث الفلكية تعلنه للجميع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن معهد البحوث الفلكية، عن عدد أيام شهر رمضان 2023، وكذلك وعدد الأيام المتبقية على بدء الشهر الكريم وموعده فلكيا في مصر، ويرصد موقع محتوي بلس في هذا التقرير ذلك الموعد، وبالأخص تزامنا مع زيادة البحث عنه خلال الساعات الماضية، لما لهذا الشهر الكريم من فضل عظيم، وجاءت كافة التفاصيل على النحو التالي.

وأوضح المعهد بأن يوم الأربعاء الموافق 22 مارس 2023 هو المتمم لشهر شعبان 1444، وتكون غرة شهر رمضان يوم الخميس الموافق 23 مارس المقبل 2023، وينتهي في يوم الخميس الموافق 20 أبريل 2023.

حيث إنه بناء على ذلك ستكون عدد أيام الشهر الكريم 29 يوم، طبقا للحسابات الفلكية، ومن المتوقع أن يكون يوم الخميس الموافق 20 أبريل 2023، هو أطول الأيام في عدد ساعات الصيام، وتبلغ 14 ساعة و54 دقيقة،

متى شهر رمضان 2023

كما يولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساء بتوقيت القاهرة المحلي، وذلك يوم الثلاثاء 29 شعبان 1444 هجريا الموافق 21 مارس 2023، وهو يوم الرؤية.

موعد وقفة عيد الفطر 2023

فيما كشف أيضا معهد البحوث الفلكية، إنه سيولد أول هلال لشهر شوال في تمام الساعة 6:14 دقيقة مساء يوم الخميس الموافق 29 من شهر رمضان 1444، والذي يوافق يوم 20 أبريل 2023، ولذلك سيكون أول أيام عيد الفطر 2023، يوم الجمعة الموافق 21 أبريل المقبل، ويستمر لمدة يومين، ويختلف ميعاد العيد من بلد لأخرى، طبقا لرؤية الهلال.عدد أيام شهر

رمضان2023