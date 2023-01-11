انت الان تتابع خبر الإجازات الرسمية 2023 في مصر.. أيام وهتأخذ إجازة ببلاش والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - زاد البحث الدقائق الماضية، عن الإجازات الرسمية 2023 في مصر، ليتعرف الشخص على موعد الإجازات لأخذ راحة من العمل والاستجمام خلال تلك الفترة، ويرصد موقع محتوى بلس تلك الأيام التي تم الإعلان والكشف عنها رسميا عبر موقع رئاسة الجمهورية إلكترونية، والتي جاءت على النحو التالي.
الإجازات الرسمية 2023 بشهر يناير
يذكر إن إجازة 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، تم ترحيله إلى يوم الأحد الموافق 8 يناير الحالي، والتي جاءت كإجازة رسمية للقطاع العام والقطاع الخاص، حسب قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير القوى العاملة، حسن شحاتة.
فيما سيحصل العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص، على إجازة رسمية أخرى بمناسبة عيد الشرطة والذي يوافق يوم الأربعاء 25 يناير، ولكن حسب قرار رئيس مجلس الوزراء، سيتم ترحيل الإجازة إلى يوم الخميس التالي، الذي يوافق يوم الخميس 26 يناير الحالي.
الإجازات الرسمية 2023 في مصر
- يوم الإثنين 25 أبريل: بمناسبة عيد تحرير سيناء
- إجازة بمناسبة عيد شم النسيم
- يوم الجمعة 21 أبريل ولمدة يومين: إجازة عيد الفطر
- يوم الخميس 1 مايو: عيد العمال.
- يوم الخميس 30 يونيو: بمناسبة ثورة 30 يونيو
- يوم السبت 9 يوليو حتى يوم الخميس 14 يوليو: بمناسبة عيد الأضحى المبارك
- يوم السبت 23 يوليو: بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو 1952
- يوم السبت 30 يوليو: بمناسبة عيد رأس السنة الهجري
- يوم الخميس 6 أكتوبر: بمناسبة حرب 6 أكتوبر 1973
- يوم السبت 8 أكتوبر: بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف