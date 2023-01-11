انت الان تتابع خبر الإجازات الرسمية 2023 في مصر.. أيام وهتأخذ إجازة ببلاش والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - زاد البحث الدقائق الماضية، عن الإجازات الرسمية 2023 في مصر، ليتعرف الشخص على موعد الإجازات لأخذ راحة من العمل والاستجمام خلال تلك الفترة، ويرصد موقع محتوى بلس تلك الأيام التي تم الإعلان والكشف عنها رسميا عبر موقع رئاسة الجمهورية إلكترونية، والتي جاءت على النحو التالي.

يذكر إن إجازة 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، تم ترحيله إلى يوم الأحد الموافق 8 يناير الحالي، والتي جاءت كإجازة رسمية للقطاع العام والقطاع الخاص، حسب قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير القوى العاملة، حسن شحاتة.

فيما سيحصل العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص، على إجازة رسمية أخرى بمناسبة عيد الشرطة والذي يوافق يوم الأربعاء 25 يناير، ولكن حسب قرار رئيس مجلس الوزراء، سيتم ترحيل الإجازة إلى يوم الخميس التالي، الذي يوافق يوم الخميس 26 يناير الحالي.

الإجازات الرسمية 2023 في مصر