درجات الحرارة.. الأرصاد: طقس الغد لطيف نهارا بارد ليلا

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الخميس طقس بارد فى الصباح الباكر لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا على أغلب الأنحاء.





أما عن الظواهر الجوية، فتتكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تتهيأ الفرص لسقوط الأمطار المتوسطة وقد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، فضلا عن أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 18 11

العاصمة الإدارية 18 10

6 اكتوبر 18 10

بنهــــا 19 11

دمنهور 19 11

وادى النطرون 19 11

كفر الشيخ 19 12

المنصورة 19 11

الزقازيق 19 13

شبين الكوم 18 12

طنطا 18 11

دمياط 19 13

بورسعيد 18 11

الإسماعيلية 19 11

السويس 18 11

العريش 18 10

رفح 17 11

رأس سدر 21 10

نخل 17 02

كاترين 15 01

الطور 23 09

طابا 21 11

شرم الشيخ 22 12

الاسكندرية 17 13

العلمين الجديدة 16 12

مطروح 16 12

السلوم 16 10

سيوة 18 07

رأس غارب 21 12

الغردقة 23 12

سفاجا 22 13

مرسى علم 22 13

شلاتين 26 17

حلايب 22 15

أبو رماد 25 16

رأس حدربة 22 15

الفيوم 18 08

بنى سويف 18 08

المنيا 19 08

أسيوط 19 07

سوهاج 21 09

قنا 22 09

الأقصر 22 08

أسوان 22 10

الوادى الجديد 23 06

أبوسمبل 22 10