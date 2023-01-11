وزير الخارجية يتوجه إلى الرياض للمشاركة فى اجتماع لجنة التشاور السياسى

جدة - نرمين السيد - يتوجه سامح شكرى وزير الخارجية، مساء اليوم الأربعاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، وذلك للمشاركة فى اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسى بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية على مستوى وزراء الخارجية، والمقرر عقده الخميس 12 الجارى بالعاصمة السعودية.





وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن انعقاد لجنة التشاور السياسى المصرية السعودية بشكل دورى يعكس حرص الجانبين المصرى والسعودى على التنسيق والتشاور المستمر حول مختلف القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى وجه الخصوص تلك التى تمس مصالح البلدين الشقيقين والدول العربية، ارتكازاً على العلاقات التاريخية والأخوية الوثيقة بين البلدين، واتصالاً بجهودهما المستمرة لتعزيز التضامن العربى فى مواجهة التحديات الراهنة. وكشف السفير أبو زيد، أن هذه هى الجولة الخامسة لاجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسى بين وزارتى خارجية البلدين، والتى تم إنشاؤها بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والسعودية فى القاهرة عام 2007.

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