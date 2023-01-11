مدبولى يتابع آليات إدارة وتشغيل الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم؛ لمتابعة آليات إدارة وتشغيل الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، بحضور المهندس رأفت هندى، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، واللواء بكر عبد الوهاب، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، ومسؤولى الوزارات والجهات المعنية.





وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتى بهدف متابعة آليات تشغيل وإدارة وصيانة تلك المنظومة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذا الشأن.

ولفت إلى ضرورة استكمال إنشاء هذه المنظومة وتعميمها على مستوى الجمهورية، من خلال ربط جميع المرافق الحيوية، بما يحقق أهداف الجاهزية لحالات الطوارئ، والحفاظ على السلامة العامة.

وعرض المهندس رأفت هندى خلال الاجتماع، تقريرا حول التنسيق الذى يتم بهدف إيجاد الآلية المناسبة للإدارة والتشغيل والصيانة وحوكمة خدمات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، حيث استعرض عددا من المقترحات فى هذا الصدد، والتى تحقق تنسيق آليات التعاون والمتابعة بين شبكة الطوارئ والسلامة العامة، وجهات تقديم الخدمة من الجهات الحكومية.

وأشار نائب وزير الاتصالات إلى أن الآلية التى يجرى دراستها تمهيدا للتوافق بشأنها، ستسهم بقدر كبير فى دعم التنسيق الفنى واللوجيستى بين الجهات الحكومية المعنية بتقديم خدمات السلامة العامة والطوارئ، مع تحديد المعايير القياسية لتقديم خدمات السلامة العامة والطوارئ، وصياغة ضوابط تطوير منظومات وشبكات الجهات مقدمة الخدمة، إلى جانب قياس جودة تقديم الخدمات.