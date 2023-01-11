تبحث عن الطلاب الموهوبين.. تفاصيل وموعد تطبيق مبادرة «إحياء المسرح المدرسى»

جدة - نرمين السيد - وتعتبر هذه المبادرة أول وأكبر مبادرة لإحياء المسرح المدرسى، تم إطلاقها من خلال عرض غنائى مسرحى ضخم شارك فيه باقة من كبار النجوم والشباب والأطفال بدار الأوبرا المصرية.

وتستهدف المبادرة إحياء المسرح المدرسى والفنون بالمدارس المصرية من خلال..

- إعادة تنشيط دور المسرح المدرسى فى اكتشاف مواهب جديدة من أبنائنا الطلبة.

- إعادة بث الروح الفنية فى المدارس وتنميتها لخلق جيل مثقف علميًا وفنيًا وأدبيًا.

- تقديم فرصة لصغار المؤلفين والكتاب والفنانين فى المدارس ليكونوا رواد الفن فى المستقبل.

- التغلب على المعوقات التى تواجه المسرح المدرسى.

- تقديم فرص فنية تكنولوجية لتقديم ثقافة فنية تواكب التطور العصرى.

العرض المسرحى الغنائى "تقدر"

وعلى مدار يومى 7 و8 يناير، تم تقديم العرض المسرحى الغنائى "تقدر" بدار الأوبرا المصرية، لإعلان إطلاق المبادرة التى يبدأ تنفيذها على أرض الواقع بجميع مدارس الجمهورية، اعتبارا من الفصل الدراسى الثانى.

وشارك فى العرض المسرحى باقة متنوعة من كبار الفنانين والشباب والأطفال، ومن بينهم: يسرا، حنان مطاوع، أكرم حسن، محمد فراج، أحمد الرفاعى، محمد الشرنوبى وأسماء أبو اليزيد، والوجوه الشابة: إسلام خالد، أشرف فرحات وبهاء محمد، والأطفال: هنا زهران، ريتال ظاظا، جنا صلاح، محمد عزازاى، يوسف صلاح، منذر مهران وتيم إسماعيل، بالإضافة إلى المطربة كارول سماحة وفريق "بلاك تيما"، والعرض المسرحى من تأليف الدكتور مدحت العدل وإخراج بتول عرفة.

وتناول العرض المسرحى نماذج لعظماء مصر منذ أيام الفراعنة وحتى عصرنا الحالى من أمثال: الكاتب المصرى القديم، الملك أحمس، الأديب العالمى نجيب محفوظ، الدكتور مجدى يعقوب، اللاعب محمد صلاح، وحديثا آخر عن أبرز النساء المصريات الذين أحدثوا طفرة فى العلوم والفنون؛ من خلال الاستعراضات المسرحية لتعريف الأطفال بمجموعة قضايا مثل: الهوية المصرية، تاريخ الحضارة المصرية، رحلة كفاح النماذج المشرفة والملهمة لتكوين صورة ذهنية صحيحة لدى النشء عن مهن المستقبل، فضلا عن أهمية الثقافة والقراءة فى تشكيل المعرفة وتكوين الشخصية.

فى إطار إحياء الأنشطة بالمدارس

بدوره قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن المبدرة تأتى فى إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى باكتشاف الموهوبين ورعايتهم، مشيرا إلى تخصيص يوم كامل من كل أسبوع بالمدارس لممارسة الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية، حتى يكتسب كل طالب الذوق العام واللياقة البدنية اللازمة ومنح الفرصة لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم بالتعاون مع الوزارات ذات الصلة وخاصة وزارة الثقافة والشباب والرياضة، حتى يكون لدينا فنانين عظام ورياضيين قادرين على المنافسة عالميا.

أضاف الوزير، إن المبادرة تستهدف إعادة إحياء المسرح المدرسى لاكتشاف المواهب الجديدة بين الطلاب، وإعادة بث الروح الفنية وتنميتها فى المدارس بصفة عامة ومدارس ذوى الهمم بصفة خاصة؛ لخلق جيل مثقف علميا وفنيا وأدبيا، مؤكدا حرص الوزارة على الوصول إلى كل طالب موهوب على مستوى كل مدرسة وكل إدارة وكل مديرية.

الانطلاق الرسمى خلال الفصل الدراسى الثانى

وفى تصريحات صحفية، قال شادى زلطة، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن المبادرة تنطلق رسميا بجميع مدارس الجمهورية خلال الفصل الدراسى الثانى، مشيرا إلى أنه بإمكان جميع الطلاب المشاركة فيها.

وأضاف زلطة، أن سيتم إعادة تأهيل المسارح المدرسية لتواكب التطورات العصرية، مع التأكيد على ضم الطلاب الموهوبين بالمدارس التى لا يوجد بها مسارح حاليا إلى المدارس المحيطة التى تمتلك مسارح.

ولفت زلطة إلى عقد مسابقة بين الطلاب أولا على مستوى المدرسة ومن ثم الإدارة التعليمية ثم المديرية ثم على مستوى الجمهورية، لاختيار أفضل المواهب وعقد عرض مسرحى كبير يشارك فيه الطلاب الموهوبين على مستوى الجمهورية.

وتابع أن المبادرة مستمرة طوال العام ولن تتوقف مع إجازة نهاية العام الدراسى.