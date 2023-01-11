وزير الإنتاج الحربى: نسعى إلى توطين أحدث التكنولوجيات العالمية (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربى) التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، يرافقه عدد من المسؤولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى.





واطلع وزير الدولة للإنتاج الحربى، على الموقف التنفيذى للمشروعـات الجـارى والمخطط تنفيذها بواسطـة "أبو زعبل للصناعات الهندسية"، كما تفقد خطوط الإنتاج داخل الشركة، لافتاً إلى أنها تختص بتلبية احتياجات القوات المسلحة من الأعيرة المختلفة للمدافع الثقيلة والمتوسطة وكبارى الاقتحام سريعة الإنشاء والصلب المخصوص ومنتجاتها الحديثة من الصلب المدرع الذى يعتبر منتجا استراتيجياً يمثل أساس صناعة المعدات القتالية والدفاعية من عربات مدرعة ودبابات، إلى جانب تصنيع العديد من المنتجات الهندسية التى تُستخدم فى عدة مشروعات قومية مثل ألواح الصلب المدرفلة على البارد والساخن وعروق البيلت للحديد والصلب ومكونات مصانع تحويل القمامة إلى سماد عضوى وخزانات المياه والوقود المقاومة للصدأ والتى يتم تصنيعها وفقاً لأحدث الوسائل التكنولوجية وبأعلى معايير الجودة العالمية، مشيراً إلى أن الشركة تتميز بتوافر خطوط إنتاج تضاهى خطوط الإنتاج العالمية وعمالة مدربة على أعلى مستوى.

وحرص الوزير محمد صلاح على الاستماع إلى رؤساء القطاعات والعاملين بالشركة وأجاب على استفساراتهم، مؤكداً على أن الوزارة تسعى إلى التطوير الدائم والاستثمار فى العمالة وتدريبهم على أحدث التكنولوجيات التصنيعية وإعطاء الفرصة للشباب لتولى المناصب القيادية كما أكد على أهمية التعاون ما بين الشباب وأصحاب الخبرات لتطوير الأداء بالشركة، مؤكداً على اهتمام وزارة الإنتاج الحربى بتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع فى خطوط الإنتاج داخل شركاتها التابعة لزيادة المكون المحلى وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومى إلى جانب السعى نحو تحقيق الاكتفاء ذاتياً من الصناعات الحيوية ومنها على سبيل المثال الصلب المدرع المنتج بأكثر من سُمك لتفادى أى حظر على توريده قد يُفرض من جانب الجهات الخارجية المنتجة له.

وصرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر، بأن هذه الجولة التفقدية تأتى فى إطار الحرص على الإطلاع على الإمكانيات التكنولوجية والطاقات البشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى ومتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التى تشارك فى تنفيذها ومناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لهذه الشركات والوحدات وسبل تحقيقها وحث العاملين بشركات ووحدات الإنتاج الحربى على الحفاظ على التكامل بين كل الجهات التابعة بما يساهم فى تحقيق مهمتها الأساسية المتمثلة فى تلبية مطالب القوات المسلحة والذى ينعكس على حفظ أمن واستقرار الوطن، هذا إلى جانب دور الوزارة فى المشاركة فى تنفيذ مشروعات التنمية بالدولة.