محافظ الجيزة يتابع تجهيزات افتتاح «أهلا رمضان» بفيصل (صور)

جدة - نرمين السيد - أكد أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن المحافظة وبالتعاون مع الجهات المعنية والغرفة التجارية تسعى لافتتاح عدد من معارض "أهلا رمضان" والشوادر بمختلف قرى ومدن المحافظة تباعا لتخفيف العبء على المواطنين، بالإضافة إلى ضخ كميات أكبر من المعروض للسلع الأساسية بتلك المعارض والمنافذ لتلافى مشكلة نقص أى من السلع.





جاء ذلك فى جولة المحافظ اليوم الأربعاء للوقوف على الاستعدادات الخاصة بإقامة أحد أكبر المعارض السلعية "أهلا رمضان" بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل وذلك للوقوف على نسب التنفيذ والتوجيه بإزالة أى عقبات قد تعوق معدلات التنفيذ، لافتتاح المعرض خلال المدة الزمنية المحددة دون تأخير.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة توفير أقصى مساحة ممكنة للمعرض لتأهيله لاستيعاب أكبر عدد من العارضين والشركات المشاركة لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين بما يحقق تنوع المنتجات والسلع المعروضة وبأسعار مناسبة.

ووجه محافظ الجيزة الجهات المعنية بالإشراف على الإستعدادات، مشددا على رئيس حى بولاق الدكرور بالتنسيق مع رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل لرفع أية مخلفات أو إشغالات بمحيط موقع المعرض واتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو تسهيل عملية دخول وخروج المترددين على المعرض وتسهيل حركة المرور أمامه طوال فترة العمل، وذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية لمحافظة الجيزة.

رافق المحافظ محمد نور السكرتير العام المساعد للمحافظة، عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة ورؤساء أحياء بولاق الدكرور والهرم ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل.

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