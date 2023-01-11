هيئة الرعاية الصحية: وحدة اليقظة الدوائية بالهيئة آداة تنسيقية مع هيئة الدواء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 يناير 2023 01:27 مساءً - الرعاية الصحية: بدء الإجراءات التنفيذية لتفعيل وحدة لليقظة الدوائية لضمان توفير رعاية صحية آمنة لمنتفعي التأمين

هيئة الرعاية الصحية: ممثلين لوحدة اليقظة الدوائية بكافة منشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد نواة المنظومة الجديدة .. وبباقى المحافظات خلال 2023

هيئة الرعاية الصحية: برنامجًا تدريبيًا مفصلًا لمسؤولي اليقظة الدوائية على أيدي خبراء الصحة العالمية عن مفهوم وتطبيقات اليقظة الدوائية

هيئة الرعاية الصحية: "اليقظة الدوائية" أحد ركائز تطبيق مفهوم رعاية صحية خضراء بدون ضرر “Green Healthcare”

هيئة الرعاية الصحية: توعية منتفعي التأمين الصحي الشامل من المترددين على منشآت الهيئة وذويهم بآليات الإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية للوصول إلى رعاية صحية آمنة وبأعلى معايير الجودة العالمية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن بدء الإجراءات التنفيذية لتفعيل وحدة لليقظة الدوائية بهيئة الرعاية الصحية، لتتولى وضع نظم وآليات اليقظة الدوائية بكافة منشآت الهيئة وفروعها والمنشآت الصحية التابعة لها بمحافظات التأمين الصحي الشامل.

ويأتي إنشاء الوحدة التي تعد آداة تنسيقية مع هيئة الدواء المصرية، باعتبارها الجهة الرسمية المصرية المنوطة بذلك وفي إطار توفير الرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين بالمنظومة الجديدة وبهدف ضمان توفير دواء آمن وفعال، ورعاية صحية آمنة لكافة المتعاملين بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، تحت مظلة نظام التأمين الصحي الشامل.

وأوضح بيان الهيئة، بدءًا من محافظة بورسعيد نواة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وأول محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، تم تشكيل فريق من ممثلي وحدة اليقظة الدوائية بكافة منشآت هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، لافتًا إلى أنه من المقرر خلال عام 2023 ، تشكيل فرق لليقظة الدوائية بكافة منشآت هيئة الرعاية الصحية بالمحافظات، وذلك طبقًا للتطبيق المرحلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، ويتولى الإشراف والتنسيق مركزيًا مع فرق اليقظة الدوائية، مسؤولي وحدة اليقظة الدوائية برئاسة هيئة الرعاية الصحية.

وتابع بيان الهيئة، تم تأهيل فريق الصيادلة الأوائل والمنسقيين الفرعيين وتهيئتهم وتدريبهم حول دورة العمل بوحدة اليقظة الدوائية، وذلك بدءًا من تقديم الدعم الفني اللازم لرصد وتحليل ودراسة الآثار الجانبية للأدوية بالمنشآت الصحية للهيئة، وذلك بما يعزز دورهم في رصد وتتبع آثار الأدوية وتأثيراتها على المرضى، بما يسهم في الحد من الآثار العكسية ومنع تكرارها لمرضى آخرين، وذلك وصولًا لتحقيق أعلى معدلات رضاء منتفعي التأمين الصحي الشامل عن مستوى جودة الخدمة الطبية المقدمة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية.

واستكمل البيان: تم إطلاق برنامجًا تدريبيًا مفصلًا لمسؤولي اليقظة الدوائية، وذلك على أيدي خبراء الصحة العالمية عن مفهوم وتطبيقات اليقظة الدوائية في مصر، وذلك وفق أعلى معايير الجودة العالمية، حيث تم الاستفادة من كفاءات وخبرات مستشاري منظمة الصحة العالمية في هذا المجال، حيث تم تأهيل الكوادر على يد الدكتور عمرو سعد، مستشار اليقظة الدوائية بمنظمة الصحة العالمية مكتب مصر، والدكتور مصطفى شعبان مدير فرع الهيئة في بورسعيد، إلى جانب الدكتورة مها سعيد، مدير وحدة اليقظة الدوائية بالمكتب الفني لرئيس هيئة الرعاية الصحية، وبحضور الدكتورة منى معروف مسؤول الشؤون الصيدلية بمنظمة الصحة العالمية مكتب مصر.

فيما، استهدف البرنامج التدريبي عددًا من مقدمي الخدمة الطبية، بمنشآت هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد مابين 130 صيدلي وفني تمريض، وارتكز البرنامج التدريبي على أربع محاور رئيسة شملت التعريف باليقظة الدوائية وتطبيقاتها في مصر، ثم استعرضت آليات الإبلاغ التلقائي عن الآثار العكسية للأدوية، والنموذج التطبيقي السليم لعملية الإبلاغ، وأخيرًا الأنواع المختلفة للبلاغات الخاصة بالمستحضرات الدوائية.

وفي ذات السياق، نوه بيان الهيئة إلى دور وحدة اليقظة الدوائية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية سواء الرصد ودراسة الآثار العكسية، فضلًا عن التنسيق والتواصل مع هيئة الدواء المصرية لإبلاغهم بما تم رصده وتوثيقه من أرض الواقع من ردود أفعال المنتفعين عن المستحضرات الطبية والعلاجية، كونها الجهة الرقابية المسئولة عن سلامة المستحضرات الصيدلية في السوق المصري، إضافة إلى التنسيق لتطبيق علم اليقظة وأنشطته وممارسته لجميع فرق مقدمي الرعاية الصحية (أطباء، صيادلة، تمريض، …) بمنشآت الهيئة.

وأكد بيان الهيئة على دور اليقظة الدوائية في تحقيق أعلى معدلات رضاء منتفعي التأمين الصحي الشامل عن الخدمة، الهدف الثمين للمنظومة، لافتًا إلى أنها تعد إحدى ركائز تطبيق مفهوم رعاية صحية خضراء بدون ضرر “Green Healthcare” بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، تماشيًا مع اتجاهات الدولة الحالية في تبني الممارسات الآمنة لتطبيق مفهوم رعاية صحية خضراء، وضمان تقديم خدمات صحية وأكثر أمانًا وذات جودة عالمية للمواطن المصري.

ولفت البيان إلى أهمية تأهيل الفريق الطبي بالمنشآت الطبية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل على تطبيق مفهوم اليقظة الدوائية، ودورها في ضمان رعاية صحية آمنة للمرضى، وآليات البلاغات بالآثار الجانبية للأدوية، لافتًا إلى توعية منتفعي التأمين الصحي الشامل من المترددين على المنشآت الصحية التابعة للهيئة وذويهم بكيفية الإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية والمستلزمات الطبية من خلال التواصل الفعّال مع ممثلي اليقظة الدوائية داخل المنشآت التابعة الصحية للهيئة، فيما يخص التفاعلات الدوائية أو الآثار العكسية للأدوية، وذلك للوصول إلى تقديم رعاية صحية آمنة للمنتفعين وبأعلى معايير الجودة العالمية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة .