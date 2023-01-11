«الأرصاد»: تحسن نسبى فى الأحوال الجوية مع فرص لسقوط أمطار خفيفة

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مصر تشهد تحسن نسبى واستقرار فى الأحوال الجوية خاصة فترة النهار، مشيرة إلى تكون شبورة مائية كثيفة على أغلب الطرق الزراعية السريعة التى تقترب من المسطحات المائية خلال ساعات الصباح الباكر، مما يؤدى لانخفاض الرؤية الأفقية، موضحة أن الشبورة تتلاشى مع بداية سطوع الشمس، إذ أنَّها بدأت فى التلاشى منذ ساعة.





وأضافت «منار غانم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم أمل صالح وباسم طبانة عبر فضائية «extra news»، أنَّ البلاد ستشهد زيادة سطوع أشعة الشمس خلال فترات النهار مع استقرار الأحوال الجوية، فضلًا عن الشعور بالأجواء الشتوية اللطيفة فى أغلب المناطق المتواجدة على مستوى الجمهورية، يأتى ذلك بالإضافة إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على بعض المناطق الموجودة فى سواحلنا الشمالية الغربية مثل مطروح والإسكندرية، لذلك هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة بهما خلال فترات النهار. وأشارت، إلى أنَّ هناك منخفض جوى بطبقات الجو العليا خلال فترات الليل سيؤثر على السواحل الشمالية الغربية، لذلك ستزداد كميات الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظتى الإسكندرية ومطروح، موضحة أن الأمطار ستؤثر على المناطق الداخلية نتيجة حركة المنخفض الجوى خلال فترات الليل وحتى الساعات الأولى من الصباح الباكر.

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