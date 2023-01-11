اهتمام غير مسبوق.. خطة الدولة لإنارة الصعيد (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - اهتمام غير مسبوق من الدولة بمحافظات الصعيد فى مجال الكهرباء، بعد عقود من الإهمال تسبب فى سوء الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلا عن الانقطاع المتكرر فى التيار الكهربائى.





ويرصد "دوت الخليج"، فى الفيديوجراف، خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لتطوير الشبكات من أجل توفير خدمة مميزة للمواطن، تتمثل فى زيادة القدرات من 3400 لـ12 ألف ميجاوات بتكلفة 100 مليار جنيه، وإنشاء محطات توليد جديدة للقضاء على انقطاع التيار. كما شملت الخطة تنفيذ 39 مغذيا جديدا لتخفيف الأحمال وتحسين الجودة، وتطوير 22 مركز خدمة للتيسير على المواطنين، وميكنة التحصيل تماشيا مع التحول الرقمى، وإنشاء أول مركز إلكترونى للفواتير بالصعيد، واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى إصدار فواتير الكهرباء.

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