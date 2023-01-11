عاجل.. السيسى يوجه بتعزيز جهود تطوير قطاع الطيران المدنى

جدة - نرمين السيد - صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. جاء ذلك فى الإطار العام لحسن إدارة موارد وإمكانات الدولة واستثمار الحد الاقصى الاقتصادى من عوائدها، بما فى ذلك موقع مصر الجغرافى الاستراتيجى والفريد، والذى يوفر فرصا ضخمة فى مجال الحركة الجوية والطيران المدنى.

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