عاجل- الرئيس يتابع الخطط المستقبلية لقطاع الطيران المدنى

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، والفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة الخطط المستقبلية لقطاع الطيران المدنى". ووجه الرئيس بتعزيز جهود تطوير قطاع الطيران المدنى، فى الإطار العام لحسن إدارة موارد وإمكانات الدولة واستثمار الحد الاقتصادى الأقصى من عوائدها، بما فى ذلك موقع مصر الجغرافى الاستراتيجى والفريد، وامتلاكها لسلسلة مطارات دولية على امتداد رقعة الدولة، مما يوفر فرصاً ضخمة فى مجال الحركة الجوية والطيران المدنى، وكذلك السياحة. وعرض وزير الطيران المدنى فى هذا السياق خطة الأنشطة المستقبلية للوزارة، فضلاً عن الموقف التنفيذى الخاص بعدد من المشروعات الجارية، بما فى ذلك تطوير وتحديث أسطول الطائرات وحوكمة إدارة الشركات التابعة للقطاع، وكذا إعداد الكوادر البشرية من الطيارين والأطقم الجوية على أعلى مستوى، موضحاً أن الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطيران المدنى تتمثل فى رفع كفاءة أداء العمل والتطوير المستمر، وصولاً إلى زيادة القدرات التنافسية.

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