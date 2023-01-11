- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة أن الوظائف المتاحة، هى رئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، ورئيس الإدارة المركزية لتقويم الأداء، ورئيس الإدارة المركزية للمتابعة والتفتيش، ورئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، بالإضافة لـ 18 وظيفة مدير عام.
وأشارت الوزارة إلى أن التقديم مستمر حتى 8 فبراير المقبل، وتلقى الطلبات إلكترونيًا، ويتم تحميل المستندات على بوابة الوظائف الحكومية.
وأكدت أنه لن يلتفت لأى مستند يسلم باليد أو بعد انقضاء الموعد، مشيرة إلى أن الاستفسارات الخاصة بالمسابقة على رقم 01101732226.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 22 وظيفة شاغرة.. شروط وخطوات التقديم لوظائف التنمية المحلية (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.