22 وظيفة شاغرة.. شروط وخطوات التقديم لوظائف التنمية المحلية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة أن الوظائف المتاحة، هى رئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، ورئيس الإدارة المركزية لتقويم الأداء، ورئيس الإدارة المركزية للمتابعة والتفتيش، ورئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، بالإضافة لـ 18 وظيفة مدير عام.

وأشارت الوزارة إلى أن التقديم مستمر حتى 8 فبراير المقبل، وتلقى الطلبات إلكترونيًا، ويتم تحميل المستندات على بوابة الوظائف الحكومية.

وأكدت أنه لن يلتفت لأى مستند يسلم باليد أو بعد انقضاء الموعد، مشيرة إلى أن الاستفسارات الخاصة بالمسابقة على رقم 01101732226.