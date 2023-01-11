مدبولى: نعمل على استكمال برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى، مساء أمس، بالدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ورامى الدكانى، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، لمتابعة آخر تطورات الأنشطة المالية غير المصرفية، وخاصة مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية، وكذا استعراض جهود الهيئة للارتقاء بمستوى كفاءة وتنافسية مختلف الخدمات المالية غير المصرفية الأخرى، ومنها التأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم والتمويل الاستهلاكى والتمويل متناهى الصغر وكذلك سجل الضمانات المنقولة.

وشدد مدبولى على أهمية تنسيق وتكامل الجهود والخطط بين كل الأطراف لتقوية أداء سوق الأوراق المالية المصرى، وكذلك العمل على صياغة وتنفيذ خطط وبرامج عمل ترتقى بمستوى كفاءة وتنافسية الخدمات المتنوعة التى يقدمها القطاع المالى غير المصرفى، كونه لاعباً أصيلاً فى مساعدة الكيانات الاقتصادية المختلفة على تنويع مصادر تمويلها لزيادة حجم أعمالها وتطوير أدائها بما يضيف إلى قدرات الدولة الإنتاجية ويدعم نمو الاقتصاد الوطنى.

كما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستدفع خلال الفترة المقبلة من أجل استكمال برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة، والذى تعد سوق الأوراق المالية إحدى آليات تنفيذه، وذلك فى إطار تنفيذها لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالعمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.

من جانبه، أشار الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال الاجتماع، إلى أن الهيئة تعمل حالياً بالشراكة مع مختلف الأطراف، على تبنى وتنفيذ رؤية طموحة لتنمية الأسواق المالية غير المصرفية، مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات التى تتم من خلالها، وكذا تحقيق توازن يضمن حقوق مختلف الأطراف المتعاملة داخل الأنشطة المالية غير المصرفية، لافتاً إلى أن هذه الرؤية ترتكز على تطوير كافة المهنيين العاملين فى مختلف الخدمات المالية غير المصرفية عبر تأهيلهم وتحسين قدراتهم.

وأوضح فريد أنه تم التوافق مع جهات مانحة بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للتأمين لتوفير منح دراسية ممولة جزئياً للاكتواريين بنشاط التأمين فى المملكة المتحدة، لبناء كوادر تعزز من قدرات القطاع ليستمر فى القيام بدور فاعل فى دعم نمو الاقتصاد الوطنى، كونه آلية للتأمين على الأصول وكذا آلية لزيادة مستويات الادخار القومى.

وأضاف أن الهيئة تعمل حالياً على ميكنة كافة الخدمات المالية غير المصرفية لضمان تقديمها بكفاءة وجودة، وبما يعزز مستويات الشمول المالى، ودمج فئات أكثر من المجتمع للاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية، سواء على مستوى التأمين أو الاستثمار أو التمويل.

وأعرب رئيس هيئة الرقابة المالية عن تقديره للاهتمام الكبير الذى يوليه رئيس مجلس الوزراء لملفات عمل الهيئة، لافتاً إلى أنها تعمل على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين مستويات الملاءة المالية للشركات للحفاظ على الاستقرار المالى للشركات بشكل خاص والأسواق المالية غير المصرفية بشكل عام، ومشيرا إلى أن سوق الأوراق المالية جاهز لاستقبال أى طروحات جديدة عامة أو خاصة مع تعافى مستويات السيولة والتداول.

وأشار رامى الدكانى، رئيس البورصة المصرية، إلى أن مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية شهدت تحسناً خلال الفترة الماضية، متأثرة بالإجراءات الإصلاحية الأخيرة التى تم اتخاذها على مستوى السياسة النقدية، حيث حقق رأس المال السوقى للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة أعلى قيمة تاريخية تجاوز تريليون و35 مليار جنيه، فضلاً عن تحسن أعداد المستثمرين الجدد وكذلك متوسطات قيم التداول اليومية التى تعكس ثقة وإقبال المستثمرين على الأسهم كملاذ استثمارى يساعدهم فى التحوط من تقلبات الأسعار.

وأكد الدكانى أن إدارة البورصة تضع نصب أعينها العمل على استكمال جهود تطوير وتنمية سوق رأس المال المصرى عبر تطوير منتجات جديدة لتنويع الخيارات الاستثمارية أمام جموع المستثمرين ومنها المشتقات المالية وتفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها.

كما عرض الدكانى، خلال الاجتماع، جهود إدارة البورصة لزيادة الاستثمار المؤسسى، لاسيما من خلال المؤسسات الحكومية والتى تلعب دورا رئيسياً فى تنشيط حركة سوق الأوراق المالية وتحفيز الاستثمارات الأجنبية.

وفى سياق متصل، استعرض الدكانى حصاد العام الماضى والذى شهد تحقيق البورصة المصرية أرقاماً تاريخية على عدة مستويات منها قيم وأحجام التداول وعوائد المؤشرات الرئيسية وكذلك رأس المال السوقى، وانعكاس ذلك إيجاباً على تحفيز نحو 175 ألفاً من المستثمرين الأفراد الجدد، لاستثمار أموالهم فى الأسهم المقيدة تحوطاً من التحديات الاقتصادية وتقلبات الأسعار.

وأشار رئيس البورصة المصرية إلى أن أعداد المستثمرين الجدد خلال العام 2022 شهدت نمواً بنحو 202% مقارنة بمستوياتها خلال العام الأسبق، كما أشار إلى التعاون المثمر مع الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة المقبلة لتطبيق عدد من الحلول منها رقمنة عمليات فتح حسابات العملاء الجدد، ورقمنة عملية تسجيل العملاء، وكذلك خدمات اعرف عميلك الآلية، والتى تهدف لتحفيز المزيد من الأفراد للاعتماد على البورصة المصرية كوجهة استثمارية.

وأضاف الدكانى: "فيما شهدت أحجام وقيم التداولات تحسناً كبيراً خلال الأسبوع الأول من الشهر الجارى، حيث بلغ إجمالى قيم التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة حتى نهاية جلسة 9 يناير الجارى حوالى 14 مليار جنيه، وانعكاس هذه الانتعاشة على متوسط التداول اليومى على الأسهم المقيدة ليصل 2.67 مليار جنيه خلال الجلسات الخمس الأولى من عام 2023، وارتفاع عدد العمليات المنفذة خلال نفس الفترة بنحو 144% مقارنة بمعدلاتها خلال نفس الفترة من العام السابق".