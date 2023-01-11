رئيس البرلمان الأردنى يؤكد أهمية تدعيم التعاون الثلاثى مع مصر والعراق

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس البرلمان الأردنى أحمد الصفدى، اليوم الأربعاء أهمية تدعيم التعاون الثلاثى بين الأردن ومصر والعراق والمشاريع الاقتصادية التى تم الاتفاق عليها بما فى ذلك مشاريع الربط الكهربائى، مبديا استعداد بلاده للتعاون مع العراق للقضاء على الإرهاب.





وقال الصفدى- فى كلمة له مخلال المباحثات العراقية الأردنية من مبنى مجلس النواب العراقى، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)- نشعر بالفخر والاعتزاز بنجاح الدورة الثانية لمؤتمر بغداد لتعاون والشراكة والذى أقيم فى الأردن قبل شهر من الآن بدعوة من العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى وبحضور رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، حيث تم البناء على مؤتمر بغداد الأول فى السعى نحو تقديم كل الإمكانيات لدعم أمن واستقرار العراق ودعمه فى جهوده لترسيخ دولة الدستور والقانون وتعزيز الحوكمة وبناء المؤسسات القادرة على مواصلة التقدم وإعادة الاعمار وحماية مقدرات وتلبية طموحات شعبة". ولفت إلى أن "المهم فى نتائج القمم الذهاب لغاية التكامل والاقتصادى وتعزز الإخوة والصداقة بين شعوب المنطقة وإرساء روح المحبة والتسامح والوسيطة التى نوازن بها الفكر التكفيرى". و أشار إلى أن الأردن ستبقى مع العراق عون وسند للقضاء بشكل شمولى على الإرهاب، لافتا إلى أن بلاده تريد العمل مع العراق بالتنسيق والتعاون فى المجال البرلمانى والنهوض بالدور التشريعى فى مساندة جهود بلدنا وتقديم كل التعاون المشترك، مشددا على ضرورة ترجمة العلاقة الأخوية إلى خطوات عملية يجنى ثمارها الشعبين الشقيقين، موضحا أن العراق سينهض ويبقى السند والعون للأمة، فهو المجد والتاريخ والحضارة.

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