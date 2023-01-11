رئيس وزراء الصومال يزور العاصمة الإدارية الجديدة: «صرح عظيم»

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وبدأت زيارة الوفد الصومالى، باستقبال الوفد بمقر جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، وجرى تقديم عرض عن الموقف التنفيذى لمكونات العاصمة الإدارية الجديدة، وتوضيح أهم المعالم الرئيسية بها، كما جرى استقبال بعض الاستفسارات والتساؤلات من الوفد الصومالى، وجرى الرد عليها من المهندس شريف الشربينى، رئيس الجهاز.
وتفقد رئيس الوزراء الصومالى والوفد المرافق، المشروعات التى جرى وجار العمل بها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بداية من من منطقة الأعمال المركزية CBD والتى تضم عددا من الأبراج متنوعة الأنشطة والاستخدمات يتوسطها البرج الأيقونى وهو أعلى مبنى فى إفريقيا بارتفاع حوالى 400 متر، واستمع لشرح وتوضيح كامل عن المنطقة، ثم صعد الوفد إلى الدور الـ74 وشاهدوا أهم معالم المدينة.
وقدم المهندس شريف الشربينى، من منطقة منصة المشاهدة بالدور الـ74 بالبرج الأيقونى، شرحا توضيحيا عن أهم مكونات العاصمة الإدارية الجديدة، والتى تشمل المدينة الرياضية ومنطقة البنوك والأحياء السكنية والحى الحكومى والحدائق المركزية وغير ذلك من المشروعات.
وانتقل الوفد الصومالى رفيع المستوى، إلى زيارة مشروع الحدائق المركزية والتى تعد من اكبر الحدائق المركزية على مستوى العالم، وتفقدوا أهم مكوناتها، والتى تضم منطقة البحيرة وساحة الاحتفالات والبرجولات، وغيرها.
واستكمل رئيس الوزراء الصومالى، الجولة التفقدية لأهم المعالم الرئيسية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى شملت مسجد مصر والحى الحكومى والذى يضم:- مبنى مجلس الوزراء - ومبنى البرلمان - مبانى الوزارات، ثم تفقدوا منطقة قوس النصر والنصب التذكارى.
وأبدى أعضاء الوفد الصومالى إعجابهم الشديد وانبهارهم بما ينجزه المصريون فى هذا الصرح العظيم، وهو العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدين زيادة أطر التعاون بين مصر والصومال فى مختلف المجالات.
وفى ختام الجولة تقدم رئيس وزراء الصومال، بالشكر لكل المصريين، وفى مقدمتهم الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وكل من ساهم فى تنفيذ المشروعات بالعاصمة الادارية الجديدة، ويعد بناء العاصمة الإدارية الجديدة، خير دليل على عظمة المصريين بناة الأهرامات أكبر شاهد على عظمتهم.
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