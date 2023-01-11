«الإسكان» تستعرض مع «بحوث الصحراء» أبحاث تحلية المياه

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، ممثلين عن مركز التميز المصرى لأبحاث تحلية المياه، وهو أحد المراكز التابعة لمركز بحوث الصحراء، ومسؤولى إحدى شركات القطاع الخاص العاملة فى مجال تحلية المياه ومعالجة الصرف الصحى، لعرض النماذج التطبيقية الناتجة عن جهود بحثية فى مجالى تحلية المياه ومعالجة الصرف الصحى.





جاء ذلك فى إطار حرص الحكومة على تشجيع مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة تذليل العقبات التى تواجه القطاع الخاص، والعمل على توطين صناعة المهمات المستخدمة فى تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.

وخلال اللقاء، ناقش الدكتور سيد إسماعيل، ضرورة التحول من التجارب التصنيعية إلى الإنتاج الكمى لتغطية الاحتياجات المخططة لإنشاء محطات التحلية، مشيراً إلى كمية المياه المخطط إنتاجها ضمن الخطة الإستراتيجية للتحلية حتى عام 2050 بإستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والتى تم إعدادها بالتنسيق مع الجهات المعنية فى الدولة، وما تم اتخاذه من خطوات تنفيذية بطرح عملية التأهيل المسبق لإنشاء وتطوير وتشغيل محطات التحلية بالخطة الإستراتيجية بإستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تم استلام العروض من المتقدمين وجار أعمال التقييم.

وتقدم ممثلو المركز، بعرض عن الجهود التصنيعية التى يقوم بها المركز فى تصنيع وحدات تحلية المياه بنظام التناضح العكسى وتصنيع أنواع مختلفة من الأغشية المستخدمة فى وحدات الترشيح المختلفة محلياً، كما تضمن العرض الإشارة إلى التجارب التطبيقية لتلك الوحدات فى محطات التحلية القائمة والنتائج المرصودة منها.

كما شمل عرض مُمثلى المركز بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص، أحد الأنظمة المبتكرة للاستخدام فى معالجة الصرف الصحى، والتى تصلح للإستخدام فى التجمعات السكنية الصغيرة والمتوسطة وذلك بهدف معالجة مياه الصرف الصحى الآدمى وإعادة إستخدامها، حيث أشار مُمثلو المركز إلى أن نتائج تحاليل العينات المعالجة من المنظومة المبتكرة تتفق مع القوانين والأكواد المصرية الحاكمة فى شأن إعادة إستخدام المياه المعالجة، كما أنه يمكن إضافة وحدة مبتكرة من المركز تستخدم فى معالجة الحمأة الناتجة من عملية المعالجة والإستفادة من الغاز الناتج منها فى توليد الطاقة.

وفى هذا الصدد، أكد الدكتور سيد إسماعيل، أهمية العمل على تقليل التكاليف الرأسمالية والتشغيلية للنظام المقترح وذلك بالدراسة التفصيلية لمصادر استهلاك الطاقة ومحاولة تخفيضها باستخدام أنواع مختلفة من الطاقة الجديدة والمتجددة.

وفى نهاية اللقاء، شكر الدكتور سيد إسماعيل، الحضور لتقديمهم نماذج بحثية من شأنها المساهمة فى تطوير الخدمات المقدمة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، مؤكداً ضرورة الاستمرار فى تطوير النماذج البحثية وتحويلها إلى نماذج تطبيقية يمكن تنفيذها إعتماداً على صناعات محلية 100% لتوطين الصناعات محلياً.

كما أكد على ضرورة تعظيم المشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق الخطط الإستراتيجية للقطاع وتغطية الإحتياجات بالكمية والجودة المستهدفة.