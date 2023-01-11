جدة - نرمين السيد - يقام قداس ذكرى الأربعين لرحيل الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادى فى الثامنة صباح السبت 28 يناير الجارى بدير الأنبا بضابا.



جدة - نرمين السيد - يقام قداس ذكرى الأربعين لرحيل الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادى فى الثامنة صباح السبت 28 يناير الجارى بدير الأنبا بضابا. ويرأس صلاة القداس الأنبا بيمن مطران نقادة، والأنبا يؤانس أسقف أسيوط، والأنبا بيجول أسقف دير المحرق، وكهنة الإيبارشية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد قداس الأربعين للأنبا كيرلس أسقف نجع حمادى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.