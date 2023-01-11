السفير الصومالى بالقاهرة يشكر السيسى على تقديم الدعم والمساندة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور السفير الياس شيخ عمر أبوبكر سفير جمهورية الصومال الفيدرالية بالقاهرة، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، وأشرف العزازى رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، وذلك بمقر الوزارة.

فى بداية اللقاء، أكد أيمن عاشور على عُمق العلاقات التى تربط بين مصر والصومال، وخاصة فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تنمية هذه العلاقات وتوطيدها.





وأضاف عاشور، إلى أنه تم بحث آليات أوجه التعاون بين البلدين فى المجالات التعليمية والثقافية، خاصة أوضاع الطلاب الصوماليين الدارسين بالجامعات المصرية، وتذليل الصعوبات التى تواجههم، من خلال تقديم أوجه الدعم والتسهيلات المطلوبة للدارسين الصوماليين فى مصر، وسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لمساعدتهم على الانتظام فى الدراسة.

وأشار أيمن عاشور إلى البرنامج التنفيذى الموقع بين البلدين، والذى يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك فى المجالات العلمية والتعليمية المتعلقة بالجامعات ومؤسسات التعليم العالى فى كلا البلدين، وتبادل الخبراء والخبرات فى المجالات العلمية والتقنية والإدارية بين مؤسسات التعليم العالى والجامعات ومراكز البحوث.

واستعرض أيمن عاشور، منظومة التعليم العالى المصرية التى تضم 27 جامعة حكومية، و27 جامعة خاصة، و20 جامعة أهلية، و10 جامعات تكنولوجية، و6 أفرع للجامعات الدولية، بالإضافة إلى أنه يتم تقديم خدمة تعليمية لأكثر من 3.6 ملايين طالب، مشيرًا إلى أن الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية تقدم برامج دراسية حديثة بدرجات علمية مُزدوجة بالشراكة مع جامعات دولية عريقة، منوهًا إلى وصول 25 جامعة مصرية لمستويات مُتقدمة فى تصنيف Times Higher Education لعام 2022، وحصول 6 جامعات مصرية على مراكز متقدمة داخل تصنيف QS للجامعات.

وتناول اللقاء بحث آليات التعاون العلمى والبحثى بين الجامعات المصرية والصومالية من خلال تقديم الخدمات التعليمية للطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، وتبادل الخبرات حول أحدث البرامج التدريبية والمناهج الدراسية وطرق التدريس، فضلًا عن التعاون فى المشروعات البحثية بمجالات الزراعة والطاقة المُتجددة، بالإضافة إلى التعاون فى مجال المُتغيرات المناخية.

ومن جانبه، وجه وزير التربية والثقافة والتعليم العالى بجمهورية الصومال الفيدرالية، الشكر للحكومة المصرية على دعمها ومُساندتها للطلاب الصوماليين الدارسين بالجامعات المصرية، مؤكدًا حرص بلاده على الاستفادة من الخبرات المصرية فى كافة المجالات.

وقدم السفير الصومالى بالقاهرة الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتوجيهاته الواضحة بتقديم مختلف صور الدعم والمساندة الممكنة للصومال، فى كل المجالات التنموية والتدريبية، مؤكدًا أن هذا الأمر ليس بجديد على مصر الشقيقة التى تعد مركزا إقليميا لخدمة الدول الإفريقية والعربية يساند أشقائه لتحقيق تطلعاتهم فى التنمية والاستقرار.