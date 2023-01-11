وزير الصحة يبحث التوسع فى خدمات الفحوصات الجينية للمواطنين

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الين مابيو، الرئيس التنفيذى لشركة BGI الصينى، والتى تعد أحد كبرى الشركات المتخصصة فى دراسات التسلسل الجينى على مستوى العالم، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك.





وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الاجتماع تناول التشاور حول التوسع فى خدمات الفحوصات والتحاليل المقدمة للمواطنين من خلال المعامل المركزية لوزارة الصحة، وكذلك التوسع فى خدمات المعامل المقدمة من القطاع الخاص؛ لتحقيق التكامل بين جميع أذرع المنظومة الصحية، لافتاً إلى أن الوزارة بدأت بتوجيه من الرئيس إنشاء معامل مركزية جديدة بمدينة بدر، وتجهيزها وفقًا لأكواد البناء والمعايير العالمية.

وأوضح عبدالغفار أن الاجتماع تناول التوسع فى خدمات الفحوصات الجينية للمواطنين من خلال المعامل المركزية، للكشف المسبق عن الأمراض الوراثية وتجنب حدوثها، والعمل على إنتاج العقاقير الطبية التى تستهدف الأمراض ذاتها، لافتاً إلى العمل على إدراج الفحوصات من خلال 4 مراحل (فحوصات قبل الزواج، أثناء الحمل، ما بعد الولادة، كبار السن)، وذلك فى إطار العمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لمواكبة التطورات العالمية، واتباع أحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة، فى مختلف مجالات الصحة، وعلى رأسها المعامل.

وأضاف عبد الغفار، أنه تمت مناقشة التوسع فى خدمات الفحوصات والتحاليل المقدمة للمواطنين من خلال وحدات الرعاية الصحية بالمحافظات والبالغ عددها 5400 وحدة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم خدمات وحدات الرعاية الصحية، بمختلف مراحلها.

ولفت عبدالغفار، إلى أن الاجتماع تناول مناقشة التعاون فيما يخص تدريب العاملين بالمعامل فى مصر على إجراء الفحوصات الجينية المتطورة.