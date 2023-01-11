وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الاجتماع تناول التشاور حول التوسع فى خدمات الفحوصات والتحاليل المقدمة للمواطنين من خلال المعامل المركزية لوزارة الصحة، وكذلك التوسع فى خدمات المعامل المقدمة من القطاع الخاص؛ لتحقيق التكامل بين جميع أذرع المنظومة الصحية، لافتاً إلى أن الوزارة بدأت بتوجيه من الرئيس إنشاء معامل مركزية جديدة بمدينة بدر، وتجهيزها وفقًا لأكواد البناء والمعايير العالمية.
وأوضح عبدالغفار أن الاجتماع تناول التوسع فى خدمات الفحوصات الجينية للمواطنين من خلال المعامل المركزية، للكشف المسبق عن الأمراض الوراثية وتجنب حدوثها، والعمل على إنتاج العقاقير الطبية التى تستهدف الأمراض ذاتها، لافتاً إلى العمل على إدراج الفحوصات من خلال 4 مراحل (فحوصات قبل الزواج، أثناء الحمل، ما بعد الولادة، كبار السن)، وذلك فى إطار العمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لمواكبة التطورات العالمية، واتباع أحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة، فى مختلف مجالات الصحة، وعلى رأسها المعامل.
وأضاف عبد الغفار، أنه تمت مناقشة التوسع فى خدمات الفحوصات والتحاليل المقدمة للمواطنين من خلال وحدات الرعاية الصحية بالمحافظات والبالغ عددها 5400 وحدة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم خدمات وحدات الرعاية الصحية، بمختلف مراحلها.
ولفت عبدالغفار، إلى أن الاجتماع تناول مناقشة التعاون فيما يخص تدريب العاملين بالمعامل فى مصر على إجراء الفحوصات الجينية المتطورة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الصحة يبحث التوسع فى خدمات الفحوصات الجينية للمواطنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.