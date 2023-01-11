بإجمالي 2171 سفينة.. ارتفاع أعداد السفن العابرة لقناة السويس بنسبة 16.3% في نوفمبر الماضي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 يناير 2023 11:25 صباحاً - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور اعداد السفن العابرة لقناة السويس في شهر نوفمبر الماضي، حيث بلغ إجمالي أعداد السفن نحو 2171 سفينة، بينما كانت نحو 1866 سفينة في شهر نوفمبر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 305 سفينة وبنسبة زيادة بلغت نحو 16.3%.

وقالت بيانات الجهاز، إن السفن التي عبرت خلال تلك الفترة توزعت بين ناقلات البترول والتي بلغت نحو 626 ناقلة بترول في نوفمبر الماضي، مقابل 445 سفينة في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 181 سفينة، بينما بلغ عدد السفن الأخرى العابرة نحو 1545 سفينة في نوفمبر الماضي، مقابل 1421 سفينة في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 124 سفينة.

وسجلت قناة السويس عائدات قياسية بقيمة بلغت نحو 17.3 مليار جنيه في شهر نوفمبر الماضي، ارتفاعا من 9 مليار جنيه في شهر المناظر له في العام 2021، بزيادة بلغت نحو 8.3 مليار جنيه.

وتعتبر عائدات شهر نوفمبر الماضي هي الأعلى خلال عام في الفترة من نوفمبر 2021 وحتى نوفمبر 2022، وفقا لتطور عائدات القناة الذى رصدته بيانات جهاز الإحصاء.

وسجلت قناة السويس عائدات بقيمة 14.3 مليار جنيه، وذلك في شهر أكتوبر الماضي، ارتفاعا من 13.3 مليار جنيه في شهر أكتوبر عام 2021، بزيادة بلغت مليار جنيه، حيث زادت بنحو 5.6 مليار جنيه عن إيرادات شهر أكتوبر المناظر له العام الماضي 2021، كما سجلت إيرادات أغسطس الماضي نحو 14.2 مليار جنيه.