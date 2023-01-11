جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة، عبر حسابها الرسمى بموقع "فيسبوك"، تفاصيل الوظائف والتخصصات المطلوبة وكيفية التقديم فيما يلى:
الوظائف:
- مونتير.
- مونتير إعلانات ترويجية.
- مصمم جرافيك.
- باحث أرشيفى وتاريخى.
- معد وباحث.
- منتج فنى.
مختص مواقع تواصل اجتماعى.
- مدير إنتاج.
-منفذ إنتاج.
خطوات التقديم:
وذكرت الشركة أنه على راغبى شغل الوظائف، التقديم من خلال الضغط على الرابط التالى (هنا)، منوهة بأن آخر موعد للتقديم هو منتصف ليل الأحد المقبل 15 يناير الجارى.
الشركة أعلنت فى وقت سابق، إطلاق قناة وثائقية، معنية بالإنتاج الوثائقى، يبدأ بثها التجريبى فى يناير الجارى، والرسمى فى مايو المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن وظائف شاغرة فى قناة الوثائقية المصرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.