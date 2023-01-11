المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن وظائف شاغرة فى قناة الوثائقية المصرية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة، عبر حسابها الرسمى بموقع "فيسبوك"، تفاصيل الوظائف والتخصصات المطلوبة وكيفية التقديم فيما يلى:

الوظائف:

- مونتير.

- مونتير إعلانات ترويجية.

- مصمم جرافيك.

- باحث أرشيفى وتاريخى.

- معد وباحث.

- منتج فنى.

مختص مواقع تواصل اجتماعى.

- مدير إنتاج.

-منفذ إنتاج.

خطوات التقديم:

وذكرت الشركة أنه على راغبى شغل الوظائف، التقديم من خلال الضغط على الرابط التالى (هنا)، منوهة بأن آخر موعد للتقديم هو منتصف ليل الأحد المقبل 15 يناير الجارى.

الشركة أعلنت فى وقت سابق، إطلاق قناة وثائقية، معنية بالإنتاج الوثائقى، يبدأ بثها التجريبى فى يناير الجارى، والرسمى فى مايو المقبل.