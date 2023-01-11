مدير الوكالة الأمريكية للتنمية تؤكد مواصلة دعم القطاع الصحى المصرى (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ليزلى ريد، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر (USAID)، والوفد المرافق لها، بديوان عام الوزارة، لبحث التعاون فى القطاع الصحى.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تمت مناقشة أوجه التعاون والدعم القائم مع الوكالة منذ 40 عامًا، ومواصلة ذلك التعاون فى مزيد من المشروعات التى تقدم خدمات الرعاية الصحية المستدامة بما يعود بالنفع على الصحة العامة والمواطن المصرى.

وأشار عبدالغفار إلى أن الوزير بحث خلال الاجتماع أوجه التعاون فى المشروع القومى لتنمية الأسرة والذى جاء على رأس أولويات مشروعات التعاون، حيث تمت مناقشة جوانب المشروع كافة، بهدف وضع الحلول الفعالة لتنمية الأسرة ضمن رؤية مصر 2030 وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وذكر عبدالغفار أنه تم استعراض المشروع الشامل الذى نفذته مصر؛ لتقديم خدمات الرعاية الصحية لكل المواطنين، والذى يستهدف الأسرة المصرية بالخدمات الصحية، والفحص الشامل والدورى للاطمئنان على الصحة العامة، من خلال المبادرات الرئاسية ، بداية من مبادرات الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثى الولادة، واكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع، والكشف المبكر عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس، وبرامج التطعيمات، بالإضافة إلى مبادرة رئيس الجمهورية؛ لدعم صحة المرأة، فضلًا عن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية التى كانت بداية تلك المبادرات التى ساهمت فى دعم الصحة العامة للمواطنين.

وتابع، أن الاجتماع تناول أيضًا دور وحدات الرعاية الصحية الأولية فى تقديم تلك الخدمات الصحية كافة، مشيرًا إلى أن الوزير ناقش تطبيق منظومة الميكنة بتلك الوحدات والمنشآت الصحية ضمن خطة الدولة للتحول الرقمى، بما يسهل على المواطنين الحصول على الخدمات وبأعلى مستوى من الجودة.

كما لفت عبدالغفار إلى مناقشة سبل التعاون فى توفير البرامج التدريبية للفرق الطبية وقطاع التمريض، بالإضافة إلى برامج التأهيل والتوعية للأسر المصرية بالمشروع القومى لتنمية الأسرة، مضيفًا أنه تمت مناقشة سبل التعاون بالاستراتيجية الصحية التى تعمل عليها مصر من خلال كل من وزارات (الصحة والسكان، البيئة والزراعة) وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

ومن جانبها، رحبت ليزلى ريد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر، بمواصلة دعم القطاع الصحى المصرى والتنسيق المستمر والفعال للعمل سويًا على تلك المشروعات الصحية المهمة التى تتبناها الدولة المصرية، وخاصة المشروع القومى لتنمية الأسرة، ودعم وتطوير العيادات المتنقلة لوصول الخدمات إلى كافة المواطنين، بالإضافة إلى دعم مسار الميكنة للمنشآت الصحية التى تقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية، مؤكدة التواصل الدورى مع المسؤولين المتخصصين لضمان إنجاز تلك المشروعات بما يعود بالنفع على المواطن المصرى.