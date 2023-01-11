أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 11 يناير 2023

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا نقاشيا، بعنوان "مفوضية مكافحة التمييز"، وذلك فى إطار الفعاليات التى تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطنى.

القاهرة

يتوجه رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم جمال علام، إلى الجزائر لحضور اجتماع الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" فى الثانى عشر من شهر يناير الحالى، كما يحضر جمال علام اجتماع اتحاد شمال إفريقيا فى الثامن عشر من الشهر ذاته، على هامش استضافة الجزائر لنهائيات كأس الأمم الإفريقية للمحليين.

واشنطن

يستضيف وزيرا خارجية ودفاع الولايات المتحدة أنتونى بلينكن ولويد أوستن اجتماع اللجنة الاستشارية الأمنية الأمريكية اليابانية لعام 2023 مع نظيريهما اليابانيين هاياشى يوشيماسا وهمادة ياسوكازو، حيث سيناقش الوزراء الرؤية المشتركة لتحالف حديث يتصدى لتحديات القرن الحادى والعشرين فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ وحول العالم.

ستوكهولم - وارسو

تنطلق منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد التى تستضيفها السويد وبولندا خلال الفترة من 11 حتى 29 يناير الحالى، بمشاركة المنتخب المصرى، الذى يسعى للذهاب بعيدا فى هذه النسخة، كما يشارك بها 6 منتخبات عربية أخرى هى: المغرب وتونس والبحرين وقطر والجزائر والمنتخب السعودى.