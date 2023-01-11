احذروا الطرق السريعة عليها شبورة.. وأمطار في السواحل الغربية والصغرى بالقاهرة 11

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 يناير 2023 08:26 صباحاً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء طقسا باردا فى الصباح الباكر، لطيفا نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردا ليلاً على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطارا خفيفة قد تكون متوسطة مساء على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 09، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 09.

وحدث الانقلاب الشتوى هذا العام 2022 الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.