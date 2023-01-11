طقس الأربعاء.. 3 ظواهر قوية تؤثر على درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - توقعت الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس بارد فى الصباح الباكر لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس بارد ليلا على معظم الأنحاء.





حالة الطقس اليوم

ولفتت الأرصاد إلى وجود تكون لـ الشبورة المائية فى الصباح الباكرعلى السواحل الشمالية قد تكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت إلى وجود فرصة لـ سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة مساء على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.

وعن حالة البحرالمتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية جنوبية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمرتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 19 11

الإسكندرية 19 12

العاصمة الإدارية 19 10

6 أكتوبر 19 10

بنها 20 11

دمنهور 19 11

وادى النطرون 19 11

كفر الشيخ 20 12

المنصورة 20 11

الزقازيق 20 13

شبين الكوم 20 12

طنطا 19 11

دمياط 20 13

بورسعيد 19 13

الإسماعيلية 20 11

السويس 19 11

العريش 19 10

رفح 18 11

رأس سدر 20 11

نخل 17 5

كاترين 15 3

الطور 21 11

طابا 20 12

شرم الشيخ 23 14

العلمين الجديدة 20 11

مطروح 19 11

السلوم 20 10

سيوة 19 09

رأس غارب 22 13

الغردقة 23 13

سفاجا 22 14

مرسى علم 23 15

شلاتين 25 15

حلايب 22 15

أبو رماد 24 16

رأس حدربة 23 15

الفيوم 19 9

بنى سويف 19 9

المنيا 20 8

أسيوط 20 8

سوهاج 21 9

قنا 22 9

الأقصر 22 8

أسوان 23 9

الوادى الجديد 22 7

أبوسمبل 22 9