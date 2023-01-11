انقطاع المياه اليوم عن 4 مناطق بـ كفر الشيخ (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة، فى بيان لها، إنه سيتم قطع مياه الشرب، ابتداءً من الساعة 7 صباح اليوم، وحتى الساعة 7 مساء؛ لأعمال الصيانة بمحطة الجرايدة؛ ما يتسبب فى انقطاع المياه عن مناطق "الجرايدة، ومنشية الجرايدة، وسريوة، الترزى".

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، بأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يُرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى.