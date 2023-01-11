الأرصاد: سقوط أمطار اليوم على 3 مناطق

جدة - نرمين السيد - وقالت، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "نشاط رياح وفرص لسقوط الامطار على غرب البلاد؛ حيث تنشط الرياح الجنوبية على السواحل الغربية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك".
وأضافت: "تتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة يصاحبها سقوط الامطار على "السلوم ومطروح والإسكندرية وما بينهما من مدن"، وتبقى الأجواء باردة ليلا وفى الصباح الباكر على جميع الأنحاء.
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء، طقس بارد فى الصباح الباكر لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.
وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية فى الصباح الباكر على السواحل الشمالية قد تكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى.
والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة مساء على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.
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