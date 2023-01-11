الأرصاد: سقوط أمطار اليوم على 3 مناطق

جدة - نرمين السيد - وقالت، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "نشاط رياح وفرص لسقوط الامطار على غرب البلاد؛ حيث تنشط الرياح الجنوبية على السواحل الغربية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك".

وأضافت: "تتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة يصاحبها سقوط الامطار على "السلوم ومطروح والإسكندرية وما بينهما من مدن"، وتبقى الأجواء باردة ليلا وفى الصباح الباكر على جميع الأنحاء.