وذكر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إنه من المقرر أن تنطلق تلك الأستديوهات، خلال شهر مارس المقبل 2023.
وكان الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، رئيس قطاع الأخبار فى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أكد فى تصريحات له، أن قناة القاهرة الإخبارية هى امتلاك لقدرة إعلامية كان يستحقها الإعلام المصرى والمشاهد المصرى والعربى.
ولفت إلى أن إتاحة الأخبار اليوم أصبحت مساحات شاسعة للتنافس، مشدا على أن الغلبة ستكون للأكثر مصداقية، متابعا: "إن شاء الله تمضى القاهرة الإخبارية فى العام الجديد بخطى ثابتة نحو الهدف المنشود لها".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الطاهرى يعلن موعد انطلاق أستديوهات الواقع الافتراضى بـ إكسترا نيوز ولايف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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