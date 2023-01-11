الطاهرى يعلن موعد انطلاق أستديوهات الواقع الافتراضى بـ إكسترا نيوز ولايف

جدة - نرمين السيد - أعلن الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن موعد انطلاق استوديوهات "الواقع الافتراضى" فى قناتى "إكسترا نيوز"، و"إكسترا لايف".





وذكر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إنه من المقرر أن تنطلق تلك الأستديوهات، خلال شهر مارس المقبل 2023.

وكان الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، رئيس قطاع الأخبار فى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أكد فى تصريحات له، أن قناة القاهرة الإخبارية هى امتلاك لقدرة إعلامية كان يستحقها الإعلام المصرى والمشاهد المصرى والعربى.

ولفت إلى أن إتاحة الأخبار اليوم أصبحت مساحات شاسعة للتنافس، مشدا على أن الغلبة ستكون للأكثر مصداقية، متابعا: "إن شاء الله تمضى القاهرة الإخبارية فى العام الجديد بخطى ثابتة نحو الهدف المنشود لها".