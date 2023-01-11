تبدأ 18 يناير.. «تعليم القاهرة» تناقش استعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية

جدة - نرمين السيد - عقدت زينب عبد الفتاح، وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لشؤون الإدارات، وعايدة أيوب، مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع أعضاء المتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية، لمناقشة آليات العمل استعدادًا لعقد امتحان الفصل الدراسى الأول لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى "الشهادة الإعدادية" للعام الدراسى 2022/ 2023.





وانتهت توصيات الاجتماع إلى توجيه أعضاء المتابعة بالتواجد داخل المطبعة السرية فى وقت مبكر فى كل يوم امتحانى قبل تسليم أوراق الأسئلة، والتأكيد على سير العملية الامتحانية بطريقة سليمة وآمنة وفقاً للقواعد المنظمة، وإعداد تقرير يومى عن زيارات اللجان الامتحانية، ورصد السلبيات وإيجاد حلول لها، بالإضافة إلى رفع تقرير يومى عن سير العملية الامتحانية وتسليمه لمدير إدارة المتابعة بالمديرية. وتنطلق امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بالقاهرة يوم الأربعاء الموافق 18 يناير 2023، وتستمر حتى الأربعاء 25 يناير 2023.

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