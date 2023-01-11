محمود شبانة يقطع إعارته من سموحة ويعود للزمالك بعد مباراة طلائع الجيش

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 يناير 2023 12:24 صباحاً - يعود محمود شبانة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك والمعار إلى سموحة، إلى صفوف الفريق الأبيض بعد مباراة الفريق السكندرى وطلائع الجيش المقرر لها غداً الأربعاء على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وكشف مصدر لـتصريحات صحفية، أن محمود شبانة تلقى اتصالات من مسئولي نادى الزمالك أبلغوه فيها بقطع إعارته من نادى سموحة وعودته إلى صفوف الفريق الأبيض في الانتقالات الشتوية الجارية، لحاجة البرتغالى فيريرا لخدماته في الخط الخلفى للفريق الأبيض.

فى سياق مختلف، أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها غدا الأربعاء في الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد الجيش ببرج العرب.

وشهدت القائمة عودة يوسف أسامة نبيه وشيكابالا بعد غيابهما عن المباراة الماضية أمام الداخلية وانضمام محمد نديم حارس المرمى بينما استبعد فيريرا أحمد فتوح وعبد الله جمعة.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع : محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - محمد طارق - محمد عبد الشافي.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : سامسون أكينولا - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - يوسف حسن.