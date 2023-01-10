وزير الزراعة : توجيهات الرئيس السيسي بإعادة تسعير القمح محفزة للفلاح

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 يناير 2023 11:25 مساءً - كشف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مهتم بمنظومة الأمن الغذائي وتوفير السلع ومخزون السلع الاستراتيجية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه دائما بدعم الفلاح المصري.

ولفت السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى الرئيس وجه بإعادة تسعير القمح بشكل محفز للفلاح لزراعة المحاصيل الاستراتيجية وتوريدها لوزارة التموين من خلال المنافذ الرسمية للتوريد بما يقلل من الاستيراد من الخارج

وأوضح أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد على ضرورة زيادة الرقابة والحوكمة على الأسمدة المدعمة من أجل ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، موضحا أن الفلاح يحصل على 50 % دعم في أسعار الأسمدة مقارنة بالسوق الحر.